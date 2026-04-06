Festa de São Benedito feriado em AngraDivulgação/PMAR
A festividade, uma das mais emblemáticas do calendário angrense, teve início no domingo, 29 de março, reunindo ritos religiosos, expressões culturais e forte participação popular. Organizada pela Irmandade do Glorioso São Benedito, a festa conta com o apoio institucional da Prefeitura, que atua na preservação e promoção do patrimônio imaterial, reconhecendo a relevância histórica e social da festividade para a identidade do povo angrense.
A abertura da festa aconteceu no Domingo de Ramos, na Igreja de Santa Luzia, com a cerimônia de entrega das insígnias aos Juízes do Mastro. Em seguida, a procissão até o Largo da Igreja Matriz, onde foi realizado o tradicional levantamento do mastro, com as efígies de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário.
No Domingo de Páscoa (5 de abril), destacaram-se importantes ritos da Irmandade, como a entrega de insígnias aos Juízes da Festa, a imposição de fitas e opas aos novos integrantes e a coroação do Rei e da Rainha da Corte Negra.
O ponto alto das celebrações acontece nesta segunda-feira, (6 ), feriado municipal dedicado a São Benedito. A data contará com alvorada festiva, missas e procissões que mobilizam a comunidade católica e visitantes.
Entre os momentos mais aguardados estão a Missa Solene, o tradicional almoço com distribuição de bolo e a procissão com as imagens do Menino Jesus, de Nossa Senhora do Rosário e do Glorioso São Benedito, além de sua relíquia, percorrendo o itinerário histórico da cidade.
O encerramento acontece no dia 12 de abril, no 2º Domingo da Páscoa, com a descida do mastro, simbolizando o fechamento de mais um ciclo de celebrações e renovando a fé que atravessa gerações.
Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, o apoio do poder público é fundamental para garantir a continuidade dessa tradição.
— A Festa de São Benedito integra o patrimônio cultural de Angra dos Reis e representa a força da fé e da identidade do nosso povo. O apoio da Prefeitura assegura a preservação dessa manifestação, fortalecendo vínculos comunitários e mantendo viva uma tradição que atravessa séculos – destacou a secretária.
Programação
Domingo de Ramos – 29 de março
16h30 – Na Igreja de Santa Luzia, cerimônia de entrega das insígnias aos Juízes do Mastro. Em seguida, procissão até o Largo da Igreja Matriz para o levantamento do mastro com as efígies de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário
Domingo de Páscoa – 05 de abril
18h30 – Na Igreja de Santa Luzia, cerimônia de entrega das insígnias aos Juízes da Festa, imposição das fitas e opas aos novos irmãos e irmãs da Irmandade, entrega dos Títulos de Benfeitores (as) da Irmandade e coroação do Rei e da Rainha, soberanos da Corte Negra do Glorioso São Benedito.
Segunda-Feira 06 de abril de 2026 - Festa São Benedito - Feriado Municipal
6h – Alvorada festiva, com repicar de sinos e espocar de foguetes
7h – Santa Missa na Igreja Matriz, em intenção das almas dos irmãos e irmãs falecidos da Irmandade
9h30 – A Venerável Irmandade sairá formada da Igreja de Santa Luzia em direção à Igreja Matriz
10h – Santa Missa Solene, cantada e incensada, na Igreja Matriz, na presença da Venerável Irmandade, dos Juízes da Festa, do Rei e da Rainha e da secular imagem do Glorioso São Benedito, celebrada e concelebrada pelos sacerdotes convidados da Irmandade.
12h – Almoço festivo, com o tradicional corte e distribuição do bolo
16h – Santa Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz, animada pela Venerável Ordem Franciscana Secular
16h30 – Formação da Irmandade de São Benedito na Igreja de Santa Luzia para procissão até a Igreja Matriz
17h – Procissão Solene, saindo da Igreja Matriz com as imagens do Menino Jesus, de Nossa Senhora do Rosário e do Glorioso São Benedito, juntamente com a relíquia do Glorioso Patrono, percorrendo o itinerário tradicional
2º Domingo da Páscoa – 12 de abril
17h – Saída da procissão da Igreja de Santa Luzia em direção ao Largo da Igreja Matriz para a cerimônia da descida do mastro, na presença da Venerável Irmandade de São Benedito e da secular imagem do Glorioso Patrono.
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