Festa de São Benedito feriado em Angra - Divulgação/PMAR

Festa de São Benedito feriado em AngraDivulgação/PMAR

Publicado 06/04/2026 11:12

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, reafirma seu compromisso com a valorização das tradições culturais e religiosas ao apoiar, mais uma vez, a festa em honra a São Benedito, considerado pelos fiéis, o segundo padroeiro da cidade, chega à marca de 374 anos de devoção no município. Esse ano, a celebração se soma às comemorações do Jubileu Franciscano, pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.





A festividade, uma das mais emblemáticas do calendário angrense, teve início no domingo, 29 de março, reunindo ritos religiosos, expressões culturais e forte participação popular. Organizada pela Irmandade do Glorioso São Benedito, a festa conta com o apoio institucional da Prefeitura, que atua na preservação e promoção do patrimônio imaterial, reconhecendo a relevância histórica e social da festividade para a identidade do povo angrense.





A abertura da festa aconteceu no Domingo de Ramos, na Igreja de Santa Luzia, com a cerimônia de entrega das insígnias aos Juízes do Mastro. Em seguida, a procissão até o Largo da Igreja Matriz, onde foi realizado o tradicional levantamento do mastro, com as efígies de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário.





No Domingo de Páscoa (5 de abril), destacaram-se importantes ritos da Irmandade, como a entrega de insígnias aos Juízes da Festa, a imposição de fitas e opas aos novos integrantes e a coroação do Rei e da Rainha da Corte Negra.





O ponto alto das celebrações acontece nesta segunda-feira, (6 ), feriado municipal dedicado a São Benedito. A data contará com alvorada festiva, missas e procissões que mobilizam a comunidade católica e visitantes.





Entre os momentos mais aguardados estão a Missa Solene, o tradicional almoço com distribuição de bolo e a procissão com as imagens do Menino Jesus, de Nossa Senhora do Rosário e do Glorioso São Benedito, além de sua relíquia, percorrendo o itinerário histórico da cidade.





O encerramento acontece no dia 12 de abril, no 2º Domingo da Páscoa, com a descida do mastro, simbolizando o fechamento de mais um ciclo de celebrações e renovando a fé que atravessa gerações.





Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, o apoio do poder público é fundamental para garantir a continuidade dessa tradição.







— A Festa de São Benedito integra o patrimônio cultural de Angra dos Reis e representa a força da fé e da identidade do nosso povo. O apoio da Prefeitura assegura a preservação dessa manifestação, fortalecendo vínculos comunitários e mantendo viva uma tradição que atravessa séculos – destacou a secretária.







Programação





Domingo de Ramos – 29 de março



16h30 – Na Igreja de Santa Luzia, cerimônia de entrega das insígnias aos Juízes do Mastro. Em seguida, procissão até o Largo da Igreja Matriz para o levantamento do mastro com as efígies de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário







Domingo de Páscoa – 05 de abril



18h30 – Na Igreja de Santa Luzia, cerimônia de entrega das insígnias aos Juízes da Festa, imposição das fitas e opas aos novos irmãos e irmãs da Irmandade, entrega dos Títulos de Benfeitores (as) da Irmandade e coroação do Rei e da Rainha, soberanos da Corte Negra do Glorioso São Benedito.







Segunda-Feira 06 de abril de 2026 - Festa São Benedito - Feriado Municipal



6h – Alvorada festiva, com repicar de sinos e espocar de foguetes



7h – Santa Missa na Igreja Matriz, em intenção das almas dos irmãos e irmãs falecidos da Irmandade



9h30 – A Venerável Irmandade sairá formada da Igreja de Santa Luzia em direção à Igreja Matriz



10h – Santa Missa Solene, cantada e incensada, na Igreja Matriz, na presença da Venerável Irmandade, dos Juízes da Festa, do Rei e da Rainha e da secular imagem do Glorioso São Benedito, celebrada e concelebrada pelos sacerdotes convidados da Irmandade.



12h – Almoço festivo, com o tradicional corte e distribuição do bolo



16h – Santa Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz, animada pela Venerável Ordem Franciscana Secular



16h30 – Formação da Irmandade de São Benedito na Igreja de Santa Luzia para procissão até a Igreja Matriz



17h – Procissão Solene, saindo da Igreja Matriz com as imagens do Menino Jesus, de Nossa Senhora do Rosário e do Glorioso São Benedito, juntamente com a relíquia do Glorioso Patrono, percorrendo o itinerário tradicional







2º Domingo da Páscoa – 12 de abril



17h – Saída da procissão da Igreja de Santa Luzia em direção ao Largo da Igreja Matriz para a cerimônia da descida do mastro, na presença da Venerável Irmandade de São Benedito e da secular imagem do Glorioso Patrono.







