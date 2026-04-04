Fiscalização hoje no Abraão - Divulgação/PMAR

Fiscalização hoje no AbraãoDivulgação/PMAR

Publicado 04/04/2026 21:58 | Atualizado 04/04/2026 22:02

Angra dos Reis - Foi realizada, na manhã deste sábado, 4, uma ação integrada de fiscalização e orientação aos proprietários de táxi boats na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. A iniciativa reuniu equipes da TurisAngra, Segurança Pública, Polícia Militar, Fiscalização e Postura, e Marinha do Brasil, com o objetivo de reforçar a segurança no transporte marítimo de passageiros, garantir o cumprimento das normas vigentes e destacar a importância do recadastramento dos operadores que atuam no município.

Durante a ação, foram realizadas abordagens para conferência da documentação das embarcações e dos condutores, além de orientações sobre a necessidade de regularização junto aos órgãos competentes. As equipes também reforçaram as diretrizes do processo de recadastramento obrigatório dos taxiboats em Angra dos Reis.



De acordo com o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, a iniciativa contribui para a organização e qualificação do serviço.

— Essa ação é fundamental para organizar o setor, garantir que todos os profissionais estejam devidamente regularizados e, principalmente, oferecer mais segurança e qualidade no atendimento aos moradores e turistas — destacou.



O processo de recadastramento das empresas que prestam serviço de taxiboat em Angra dos Reis segue aberto até o dia 30 deste mês. Estão sendo disponibilizadas 200 vagas, conforme determina a Lei nº 3.830/2018, para a regularização dos operadores do transporte marítimo de passageiros no município.

Pela primeira vez, todo o procedimento está sendo realizado de forma digital, o que representa um avanço na modernização dos serviços. A medida traz mais praticidade aos operadores, que podem enviar a documentação sem necessidade de deslocamento, além de garantir mais agilidade na análise dos dados, reduzir filas e ampliar a transparência do processo.

Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas nesta etapa, novos interessados poderão se inscrever em uma próxima fase, com data a ser divulgada pela TurisAngra. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp da TurisAngra, no número (24) 99213-3365.