Fiscalização hoje no AbraãoDivulgação/PMAR
De acordo com o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, a iniciativa contribui para a organização e qualificação do serviço.
O processo de recadastramento das empresas que prestam serviço de taxiboat em Angra dos Reis segue aberto até o dia 30 deste mês. Estão sendo disponibilizadas 200 vagas, conforme determina a Lei nº 3.830/2018, para a regularização dos operadores do transporte marítimo de passageiros no município.
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