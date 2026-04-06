Professor Willian exibe medalhas - Divulgação

Professor Willian exibe medalhasDivulgação

Publicado 06/04/2026 11:50

Angra dos Reis - A equipe Elite de Taekwondo, da Vila da Petrobras, comandada pelo professor William Silva, conquistou oito medalhas com os seus atletas na disputa do Estadual de Taekwondo, que aconteceu nos dias 28 e 29 de março, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro.

Equipe que faturou medalhas no Estadual de Taekwondo Divulgação



Foram cinco medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. A equipe participou da competição com 10 atletas. Além dos pódios conquistados no campeonato estadual, a equipe conseguiu classificar seus atletas para a disputa do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que será realizado em Brasília, de 12 a 16 de agosto.



“Foram 10 atletas participando do estadual pela nossa equipe e eles representaram Angra dos Reis com muita garra, disciplina e coração dentro do tatame. Cada luta foi reflexo de muito treino, esforço e dedicação de todos eles. E além das medalhas, conseguimos classificar oito atletas para a disputa do Brasileiro”, disse, orgulhoso, o professor William Silva.