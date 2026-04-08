Prefeito Cláudio Ferreti presente à Feira de inclusão no CEADivulgação
De acordo com o diretor do programa Angra Cidade Inclusiva, Ricardo Dutra, a iniciativa vai além da oferta de vagas.
— A feira é um espaço de oportunidades reais, mas também de conscientização. Ela aproxima empresas e candidatos, fortalece a inclusão e mostra que as pessoas com deficiência têm total capacidade de ocupar diferentes funções no mercado de trabalho – destacou.
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E amplia novas oportunidades de inclusão. Cerca de 16 empresas participaram
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