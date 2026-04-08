Prefeito Cláudio Ferreti presente à Feira de inclusão no CEA - Divulgação

Prefeito Cláudio Ferreti presente à Feira de inclusão no CEADivulgação

Publicado 08/04/2026 15:29 | Atualizado 08/04/2026 15:29

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou nessa terça-feira, 7, a 6ª Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência (PCDs), no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara. A iniciativa reuniu 16 empresas e ofereceu aproximadamente 100 vagas, contribuindo para a inclusão e o desenvolvimento socioeconômico da região.

Durante o evento, os participantes puderam entregar currículos, conversar diretamente com recrutadores e conhecer empresas que atuam com políticas de inclusão. A ação também possibilitou a ampliação do networking e aumentou as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Aposentado há 15 anos, o cadeirante Willian de Amorim viu na feira uma nova oportunidade para buscar recolocação profissional.

— Eu já estou há muito tempo fora do mercado e quero voltar a trabalhar. A feira é uma grande oportunidade para mostrarmos que ainda temos muito a oferecer. Estou confiante e animado com essa chance de recomeçar. No último ano, fiz alguns cursos profissionalizantes e agora estou em busca de uma vaga de emprego — contou o morador da Japuíba.



De acordo com o diretor do programa Angra Cidade Inclusiva, Ricardo Dutra, a iniciativa vai além da oferta de vagas.



— A feira é um espaço de oportunidades reais, mas também de conscientização. Ela aproxima empresas e candidatos, fortalece a inclusão e mostra que as pessoas com deficiência têm total capacidade de ocupar diferentes funções no mercado de trabalho – destacou.