Secretário de Defesa Civil é um dos palestrantes no Encontro Nacional sobre enfrentamento a eventos extremos, em Brasília - Divulgação/PMAR

Secretário de Defesa Civil é um dos palestrantes no Encontro Nacional sobre enfrentamento a eventos extremos, em BrasíliaDivulgação/PMAR

Publicado 07/04/2026 17:35

Angra dos Reis - Angra dos Reis foi um dos cinco municípios selecionados para participar do evento “Troca de Experiências: Estratégias Municipais de Adaptação Climática”, promovido pelo WRI Brasil, nos dias 7 e 8 de abril, em Brasília. A iniciativa integra a terceira fase do projeto “Municípios Preparados para a Emergência Climática”, desenvolvido em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, com foco no fortalecimento da capacidade das cidades para enfrentar eventos extremos, como chuvas intensas e períodos de estiagem.

Iniciado em 2024, o projeto surgiu em resposta ao agravamento dos impactos climáticos nas cidades brasileiras e prevê a elaboração de diagnósticos municipais para identificar capacidades institucionais e áreas críticas de atuação frente a ameaças como alagamentos, deslizamentos, inundações e ondas de calor. A partir desse mapeamento, são estruturados planos de ação voltados à adaptação urbana e ao aumento da resiliência climática.

O encontro em Brasília reuni cinco municípios que vêm avançando nessas estratégias em todo o país, promovendo a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a apresentação dos resultados desenvolvidos ao longo do projeto.

Participação de Angra

O convite à Prefeitura de Angra dos Reis foi realizado por Letícia Hirosue, analista sênior de adaptação urbana do WRI Brasil. Representando o prefeito Cláudio Ferreti, o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Júnior Pires, participa como palestrante no Ciclo de Diálogos “Municípios Preparados para a Emergência Climática”.

A apresentação aborda o tema “Governança e federalismo climático: atuação em uma agenda intersetorial”, com foco na experiência de Angra, destacando a articulação entre secretarias e os avanços na integração da Defesa Civil.

Entre os destaques da participação do município estão também o enfrentamento da estiagem severa registrada em 2024, que evidenciou a necessidade de diversificação das fontes hídricas, ampliação da capacidade de reservação e fortalecimento das estratégias de contingência.



Angra também apresentará ações conduzidas pelo Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE), Defesa Civil e outras secretarias para ampliar a resiliência frente a eventos extremos, como o programa Mais Água em Angra, criado em 2025 e voltado à segurança hídrica, e o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), desenvolvido pela Defesa Civil em parceria com a Universidade Federal Fluminense, com foco na prevenção de deslizamentos e outros riscos geológicos.

— A escolha de Angra como uma das cidades participantes reflete tanto os desafios enfrentados quanto os avanços na gestão de riscos e adaptação climática. Nosso compromisso é proteger a população, reduzir impactos econômicos e fortalecer a resiliência do município diante das mudanças do clima — destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

Além de Fábio Júnior Pires, o município será representado pelo superintendente do SAAE, Alexandre Giovanetti; pelo engenheiro geotécnico da Defesa Civil, Pedro França; e pela assistente social da Defesa Civil, Márcia Gonzaga.

— A participação no evento representa uma oportunidade de aprimorar o repertório técnico por meio da troca de experiências com outras cidades. A expectativa é incorporar soluções aplicáveis à realidade de Angra, como modelos de gestão de riscos e estratégias voltadas à segurança hídrica — destacou Alexandre Giovanetti.

