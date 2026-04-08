"Andrezinho da Porteira" capturado pela Civil - Divulgação/Polícia Civil

"Andrezinho da Porteira" capturado pela CivilDivulgação/Polícia Civil

Publicado 08/04/2026 16:34 | Atualizado 08/04/2026 16:35

Angra dos Reis - André Pontes da Costa, vulgo "Andrezinho da Porteira" (45) foi preso pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (8), na Operação Sentinela. Ele é apontado como chefe na cúpula de uma facção criminosa que atua no Estado, com braço na costa verde. Ele foi capturado em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça por condenação definitiva de sete anos e 10 dias em regime fechado, por tráfico de drogas. Sobre ele ainda pesa homicídios entre outros crimes.

Segundo investigação da Polícia, Andrezinho da Porteira atuava nas regiões de Manguinhos (Rio) e na Porteira, em Angra." Ele na estrutura da facção ele atuava como peça estratégica na organização e manutenção do tráfico de drogas, nessas regiões".

Ainda segundo as investigações da polícia ele possuía seis prisões anteriores e 31 anotações criminais, envolvendo além do tráfico de drogas, homicídios e tentativas de homicídios. As diligências contra o crime organizado segue em Angra sob o comando do delegado titular Roberto Ramos, que pede a população que ajude a polícia a colocar atrás das grades esses criminosos denunciando pelo 0300-253-1177. O sigilo é garantido.