"Andrezinho da Porteira" capturado pela CivilDivulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prende integrante da cúpula de facção criminosa que atua no Estado, em Angra
André Pontes da Costa, vulgo "Andrezinho da Porteira". Contra ele havia 31 anotações criminosas, incluindo homicídios e um mandado de prisão por condenação de sete anos e 10 dias em regime fechado
Adolescente apreendido e jovem de 25 anos é preso na Operação Sentinela da Polícia Civil em Angra dos Reis
O menor já havia sido apreendido em outubro do ano passado por envolvimento com tráfico de drogas. Em outra operação da polícia na cidade quatro suspeitos de homicídio praticados em Barra Mansa foram presos em flagrante no Parque Mambucaba
6ª Feira de Empregos para PCDs oferece 100 vagas
E amplia novas oportunidades de inclusão. Cerca de 16 empresas participaram
Acidente envolvendo ônibus e carro deixa duas vítimas graves em Angra
A colisão foi no km 463, Portogalo, em Angra dos Reis
Angra participa de encontro nacional sobre adaptação climática, em Brasília
Município é um dos cinco selecionados para compartilhar estratégias de enfrentamento a eventos extremos
Angra é ouro no Estadual de Taekwondo
Equipe da Vila da Petrobras conquista oito medalhas e garante vaga para o Brasileiro em Agosto
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