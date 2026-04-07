As duas vítimas estavam presas nas ferragens - Divulgação/Reprodução Rede Social

As duas vítimas estavam presas nas ferragensDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 07/04/2026 18:16

Angra dos Reis - Um acidente grave envolvendo um carro e um ônibus na rodovia Rio-Santos, em Angra dos REis, na costa verde, nesta terça-feira (7), deixou duas pessoas gravemente feridas e conduzidas ao Hospital Municipal da Japuíba.

A colisão foi no km 463, na altura de Portogalo, por volta das 11h30 da manhã. Segundo informações das equipes de resgate, as duas vítimas foram retiradas das ferragens em estado grave. Elas continuam internadas e a unidade ainda não emitiu novo boletim sobre o estado de saúde dos acidentados.

Não se sabe a dinâmica do acidente. No ônibus não houve vítimas. O veículo foi rebocado do local na tarde de hoje, quando o trânsito ficou parcialmente interrompido. Na hora do acidente chegou a ser fechado para socorro das vítimas. Além do Corpo de Bombeiros e Samu estavam presentes no local CCR e PRF.