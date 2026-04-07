As duas vítimas estavam presas nas ferragensDivulgação/Reprodução Rede Social
Acidente envolvendo ônibus e carro deixa duas vítimas graves em Angra
A colisão foi no km 463, Portogalo, em Angra dos Reis
Angra participa de encontro nacional sobre adaptação climática, em Brasília
Município é um dos cinco selecionados para compartilhar estratégias de enfrentamento a eventos extremos
Angra é ouro no Estadual de Taekwondo
Equipe da Vila da Petrobras conquista oito medalhas e garante vaga para o Brasileiro em Agosto
Angra Futsal assume liderança após vitória fora de casa sobre Vassouras
Foram dois gols marcados logo no início da partida que fechou em 3 a 2
Celebração ao padroeiro São Benedito completa 374 anos em Angra dos Reis
Organizada pela Irmandade que recebe o nome do santo, a festa conta com o apoio da Prefeitura, que instituiu feriado municipal
Ação integrada fiscaliza e orienta táxi boats na Ilha Grande
Operação na Vila do Abraão reuniu TurisAngra, Polícia Militar e a Marinha do Brasil para reforçar a fiscalização e orientar sobre o recadastramento que segue até dia 30
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