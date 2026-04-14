Veículo da Fusar transportava 11 pacientesDivulgação/Reprodução rede social
Felizmente, não houve vítimas fatais.
Ao todo, 8 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Rio Claro e outras 3 para o Hospital Municipal da Japuíba, onde serão avaliadas e receberão os cuidados necessários. Todas estão estáveis.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Saúde prestaram todo o atendimento necessário aos pacientes, que recebem acompanhamento e suporte desde o primeiro momento. As condições do acidente estão sendo apuradas".
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