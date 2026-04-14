Veículo da Fusar transportava 11 pacientes - Divulgação/Reprodução rede social

Veículo da Fusar transportava 11 pacientesDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 14/04/2026 11:35 | Atualizado 14/04/2026 20:40

Angra dos Reis - Uma van da Fundação de Saúde de Angra dos Reis, que transportava pacientes de Angra para tratamento fora do município, caiu em uma ribanceira, na RJ155, que liga Angra à Barra Mansa. O acidente foi na manhã desta terça-feira (14), na altura do terceiro túnel, no município de Lídice. Onze pessoas estavam no interior do veículo e foram socorridas por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, sendo três em estado moderado. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Rio Claro e HMJ, em Angra dos Reis.

Não se sabe o que teria provocado o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h da manhã de hoje. Segundo informações extra oficiais a van teria caído no trecho da rodovia onde há uma cratera, causada pelas chuvas torrenciais do ano passado. No local havia uma lona preta e obstáculos sinalizando o buraco. A RJ 155 é de responsabilidade do governo do Estado e em toda sua extensão é visível a falta de manutenção e tragédias anunciadas como essa. Motoristas tem denunciado todos os dias a falta de segurança ao trafegarem na rodovia.

O trecho onde a van caiu, mostra o perigo constante de passar pela RJ 155 Divulgação

O trajeto é feito diariamente por veículos do município com pacientes de várias especialidades que saem de Angra para tratamento em Barra Mansa e Volta Redonda, todo custeado pela prefeitura. A reportagem do O Dia entrou em contato com a prefeitura para mais detalhes do acidente e como estão as vítimas e aguarda o retorno. Em nota (abaixo) a prefeitura de Angra afirma que não houve morte.

"A Prefeitura de Angra dos Reis informa que uma van responsável pelo transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira, 14 de abril, no distrito de Lídice.



Felizmente, não houve vítimas fatais.



Ao todo, 8 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Rio Claro e outras 3 para o Hospital Municipal da Japuíba, onde serão avaliadas e receberão os cuidados necessários. Todas estão estáveis.



Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Saúde prestaram todo o atendimento necessário aos pacientes, que recebem acompanhamento e suporte desde o primeiro momento. As condições do acidente estão sendo apuradas".