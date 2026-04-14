Secretário de Defesa Civil Fábio Júnior (centro) e sua equipe todos de colete laranja em encontro no Cemaden - Divulgação/PMAR

Secretário de Defesa Civil Fábio Júnior (centro) e sua equipe todos de colete laranja em encontro no CemadenDivulgação/PMAR

Publicado 14/04/2026 19:44 | Atualizado 14/04/2026 19:45

Angra dos Reis - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis participou, nessa segunda-feira, (13), de uma agenda técnica na sede do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O encontro teve como objetivo avaliar e fortalecer o trabalho de integração entre os órgãos, fundamental para a prevenção e a resposta a eventos adversos.



O Cemaden é responsável pela emissão de alertas meteorológicos em todo o país, utilizando tecnologia avançada para monitorar áreas sensíveis. Já a Defesa Civil municipal atua diretamente junto à população, disseminando informações, orientando moradores e atualizando continuamente o cenário local, com base nos dados recebidos.





O secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Jr., esteve presente na reunião acompanhado de sua equipe técnica, reforçando o compromisso do município com a qualificação constante dos seus protocolos de atuação.





- Esse alinhamento com o Cemaden é essencial para que possamos agir com ainda mais precisão e agilidade. A integração entre quem monitora e quem atua na ponta salva vidas. Nossa equipe está cada vez mais preparada para transformar informação em ação concreta junto à população – destacou o secretário.



Relatar erro

Você pode gostar