Secretário de Defesa Civil Fábio Júnior (centro) e sua equipe todos de colete laranja em encontro no CemadenDivulgação/PMAR
O secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Jr., esteve presente na reunião acompanhado de sua equipe técnica, reforçando o compromisso do município com a qualificação constante dos seus protocolos de atuação.
- Esse alinhamento com o Cemaden é essencial para que possamos agir com ainda mais precisão e agilidade. A integração entre quem monitora e quem atua na ponta salva vidas. Nossa equipe está cada vez mais preparada para transformar informação em ação concreta junto à população – destacou o secretário.
Defesa Civil de Angra reforça integração com Cemaden
Em agenda técnica no interior de São Paulo. Encontro institucional destacou a importância da articulação entre monitoramento nacional e atuação local na prevenção de desastres
Polícia Ambiental prende quatro em flagrante por pesca ilegal de camarão na Baía da Ilha Grande
O condutor foge da abordagem policial fazendo manobra arriscada e é detido com carga de cerca de 100 kg da espécie apreendida
Van que transportava pacientes de Angra caiu em ribanceira na RJ 155
Na altura do terceiro túnel, em Lídice, deixando 11 vítimas, três em estado moderado
Polícia Civil prende integrante da cúpula de facção criminosa que atua no Estado, em Angra
André Pontes da Costa, vulgo "Andrezinho da Porteira". Contra ele havia 31 anotações criminosas, incluindo homicídios e um mandado de prisão por condenação de sete anos e 10 dias em regime fechado
Adolescente apreendido e jovem de 25 anos é preso na Operação Sentinela da Polícia Civil em Angra dos Reis
O menor já havia sido apreendido em outubro do ano passado por envolvimento com tráfico de drogas. Em outra operação da polícia na cidade quatro suspeitos de homicídio praticados em Barra Mansa foram presos em flagrante no Parque Mambucaba
6ª Feira de Empregos para PCDs oferece 100 vagas
E amplia novas oportunidades de inclusão. Cerca de 16 empresas participaram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.