Apreensão feita pela polícia na Praia da SororocaDivulgação/PM
Segundo a PM, uma equipe do Comando de Polícia Ambiental que fazia o patrulhamento na Baía da Ilha Grande, avistou uma embarcação fazendo uso de rede de arrasto durante uma pesca, prática proibida neste período de defeso. Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor do barco tentou fugir, fazendo manobras arriscadas, mas foi alcançado.
Polícia Ambiental prende quatro em flagrante por pesca ilegal de camarão na Baía da Ilha Grande
O condutor foge da abordagem policial fazendo manobra arriscada e é detido com carga de cerca de 100 kg da espécie apreendida
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Na altura do terceiro túnel, em Lídice, deixando 11 vítimas, três em estado moderado
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André Pontes da Costa, vulgo "Andrezinho da Porteira". Contra ele havia 31 anotações criminosas, incluindo homicídios e um mandado de prisão por condenação de sete anos e 10 dias em regime fechado
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E amplia novas oportunidades de inclusão. Cerca de 16 empresas participaram
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