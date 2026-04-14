Apreensão feita pela polícia na Praia da Sororoca - Divulgação/PM

Apreensão feita pela polícia na Praia da SororocaDivulgação/PM

Publicado 14/04/2026 19:31 | Atualizado 14/04/2026 19:31

Ilha Grande- Um barco com cerca de 100 kg de camarão foi apreendido durante uma ação da Polícia Ambiental no domingo (12), contra pesca ilegal de camarão na região da Praia da Sororoca, na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis. No barco quatro pessoas foram presas em flagrante.



Segundo a PM, uma equipe do Comando de Polícia Ambiental que fazia o patrulhamento na Baía da Ilha Grande, avistou uma embarcação fazendo uso de rede de arrasto durante uma pesca, prática proibida neste período de defeso. Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor do barco tentou fugir, fazendo manobras arriscadas, mas foi alcançado.

Na embarcação os policiais encontraram grande quantidade de camarão armazenada em caixas, além das redes utilizadas na atividade ilegal. O material e a embarcação foram apreendidos. Já o condutor e mais três tripulantes a bordo, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Angra. Elas estão à disposição da Justiça e não tiveram as identidades reveladas.