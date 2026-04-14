Reunião acontece nesta quarta às 18h30, na Igreja Batista Monte Carmelo, localizada na Rua da Limeira, nº 70 - Divulgação

Reunião acontece nesta quarta às 18h30, na Igreja Batista Monte Carmelo, localizada na Rua da Limeira, nº 70Divulgação

Publicado 14/04/2026 20:36

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis, na costa verde, recebe nesta quarta-feira (15), mais uma importante ação voltada à prevenção de desastres e à educação cidadã. A Trilha Formativa Vozes do Território: Educação e Planejamento para Riscos e Desastres, vinculada ao programa “Cidades sem Risco”, tem como destaque o encontro no Parque Mambucaba.

A atividade acontecerá às 18h30, na Igreja Batista Monte Carmelo, localizada na Rua da Limeira, nº 70, reunindo moradores, lideranças comunitárias e representantes do poder público em um momento de diálogo, escuta ativa e construção coletiva de estratégias para enfrentamento de riscos.

A iniciativa é promovida pelo Cemaden Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e a Universidade Federal Fluminense (UFF), e tem como objetivo fortalecer o envolvimento das comunidades, especialmente em áreas mais vulneráveis a eventos climáticos extremos.

A programação da trilha formativa no bairro contará com outros encontros ao longo do mês, ampliando o acesso à informação e incentivando a participação popular na construção de soluções para o território.

A Trilha Formativa integra um conjunto de ações que buscam tornar as cidades mais resilientes, por meio da educação e do engajamento social, promovendo uma cultura de prevenção e cuidado com o território.

O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., destacou a relevância da ação para o município.



- A participação da comunidade é fundamental para que possamos avançar na prevenção de desastres. Essa trilha formativa aproxima o conhecimento técnico da realidade das pessoas e fortalece a construção de uma cidade mais preparada e resiliente – afirmou.