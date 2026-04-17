Rio-Santos sentido Angra dos Reis - Divulgação

Rio-Santos sentido Angra dos ReisDivulgação

Publicado 17/04/2026 06:34

Angra dos Reis - Durante o feriado prolongado de Tiradentes, entre os dias 18 e 21 de abril, a RioSP, uma empresa Motiva, realizará uma nova série de ativações especiais de relacionamento com os clientes na rodovia Rio-Santos (BR-101). A iniciativa faz parte do calendário de ativações promovidas pela concessionária em períodos de grande fluxo de veículos, com ações em postos de serviços, praias e centros urbanos de Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis, voltadas à orientação sobre o funcionamento do pedágio eletrônico Free Flow.

As ativações têm como objetivo aproximar a concessionária dos clientes e ampliar o entendimento sobre o sistema de pedágio eletrônico, especialmente entre motoristas que ainda não utilizam tag no veículo. Promotores treinados estarão nos locais para esclarecer dúvidas, orientar sobre as formas de pagamento da tarifa e apresentar os canais de atendimento disponibilizados pela RioSP.

Entre as orientações, será reforçado o uso do site www.pedagiodigital.com, onde o cliente pode se cadastrar gratuitamente, consultar suas passagens pelos pórticos, receber notificações ao trafegar pela rodovia e vincular um cartão de crédito para o pagamento automático da tarifa.

Para os motoristas que não possuem tag, a tarifa do pedágio eletrônico pode ser paga por PIX, cartão de crédito, débito ou dinheiro, tanto nos pontos físicos quanto nos canais digitais da RioSP. Já os usuários com tag contam com a comodidade do débito automático pela operadora contratada e podem acessar descontos de até 70%, conforme as regras vigentes.

A concessionária destaca que, após a passagem pelo pórtico, a tarifa pode levar até 48 horas para ficar disponível nos canais de pagamento. O não pagamento dentro do prazo caracteriza infração de trânsito, conforme a legislação vigente.

Canais de pagamento do Free Flow (para quem não possui tag)

Totens de autoatendimento nas bases de atendimento ao cliente:

Ubatuba – km 31,80 (sentido RJ)

Paraty – km 580 (sentido RJ)

Angra dos Reis – km 528 (sentido RJ) e km 471,45 (sentido RJ)

Mangaratiba – km 417,40 (sentido RJ)



Rede credenciada:

Posto Velamar – km 533,8, pista sentido SP (Paraty)

Hotel Porto de Itacuruçá e Lote 02 (Mangaratiba)

Canais digitais:

Site: www.pedagiodigital.com

Aplicativo: Motiva Rodovias

Serviço – Ativação Free Flow | Feriado de Tiradentes

Itaguaí e Mangaratiba

18/04 (sábado)

Das 9h às 18h – Posto Itaguaí (sentido Mangaratiba – Posto Luar)

19/04 (domingo)

Das 10h às 14h – Centrinho de Mangaratiba

20/04 (segunda-feira)

Das 9h às 13h – Praia de Muriqui (Mangaratiba)

Das 15h às 19h – Praia do Saco (Mangaratiba)

21/04 (terça-feira – Tiradentes)

Das 9h às 18h – Praia de Itacuruçá (Mangaratiba)

Das 14h às 18h – Praia de Itacuruçá (Mangaratiba)

Angra dos Reis

18/04 (sábado)

Das 9h às 18h – Posto Santos Reis

19/04 (domingo)

Das 10h às 14h – Centrinho de Angra dos Reis

20/04 (segunda-feira)

Das 15h às 19h – Praia da Enseada

21/04 (terça-feira – Tiradentes)

Das 9h às 18h – Praia Grande

Das 9h às 18h – Centrinho de Angra dos Reis.