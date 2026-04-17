Rio-Santos sentido Angra dos ReisDivulgação
Paraty – km 580 (sentido RJ)
Angra dos Reis – km 528 (sentido RJ) e km 471,45 (sentido RJ)
Mangaratiba – km 417,40 (sentido RJ)
Hotel Porto de Itacuruçá e Lote 02 (Mangaratiba)
Aplicativo: Motiva Rodovias
Das 15h às 19h – Praia do Saco (Mangaratiba)
Das 14h às 18h – Praia de Itacuruçá (Mangaratiba)
Das 9h às 18h – Centrinho de Angra dos Reis.
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