Deputada Célia Jordão e o governador do Estado Ricardo CoutoDivulgação/Assessoria deputada
As reclamações sobre as condições precárias da rodovia não são recentes. Em 2021, a parlamentar já havia protocolado, na Alerj, uma indicação ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) pedindo a recuperação da via.
O acidente com a van da Fusar, na altura do km 18, nesta semana, voltou a chamar atenção para o problema. O trecho estava interditado devido a um desabamento provocado pelas chuvas.
Segundo Célia Jordão, o governador em exercício se comprometeu a dar encaminhamento à demanda.
“Fiz reunião no início deste ano com o DER e a Secretaria da Casa Civil e a informação que recebi foi que havia necessidade de liberação do orçamento. Chega de colocar vidas em risco!”, disparou a deputada.
Deputada Célia Jordão se reúne com governador em exercício para cobrar obras de recuperação da RJ-155
Após acidente com uma van que deixou 11 pacientes que fazem tratamento fora de Angra, feridos. O veículo caiu em uma ribanceira, em um dos trechos da rodovia destruídos pelas chuvas do ano passado
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