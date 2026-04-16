Deputada Célia Jordão e o governador do Estado Ricardo Couto - Divulgação/Assessoria deputada

Deputada Célia Jordão e o governador do Estado Ricardo CoutoDivulgação/Assessoria deputada

Publicado 16/04/2026 18:35 | Atualizado 17/04/2026 00:35

Angra dos Reis - A deputada estadual Célia Jordão (PSD) se reuniu, nessa quarta-feira (15), com o governador em exercício, Ricardo Couto, para solicitar a realização de obras de manutenção e recuperação da RJ-155, que liga Angra a outros municípios do sul fluminense, entre eles Volta Redonda e Barra Mansa. São vários pontos da RJ 155 que foram destruídos pelas fortes chuvas dos últimos anos, formando crateras e inúmeros buracos que colocam em risco a vida de pessoas que utilizam a estrada.

Um dos trechos onde parte do asfalto caiu com as fortes chuvas do ano passado, formando uma cratera, a beira de uma ribanceira, foi onde a van da Fundação de Saúde caiu, deixando 11 pacientes feridos. O acidente foi nessa terça-feira (14). As vítimas todas em deslocamento para tratamento médico fora do município.



As reclamações sobre as condições precárias da rodovia não são recentes. Em 2021, a parlamentar já havia protocolado, na Alerj, uma indicação ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) pedindo a recuperação da via.



O acidente com a van da Fusar, na altura do km 18, nesta semana, voltou a chamar atenção para o problema. O trecho estava interditado devido a um desabamento provocado pelas chuvas.



Segundo Célia Jordão, o governador em exercício se comprometeu a dar encaminhamento à demanda.



“Fiz reunião no início deste ano com o DER e a Secretaria da Casa Civil e a informação que recebi foi que havia necessidade de liberação do orçamento. Chega de colocar vidas em risco!”, disparou a deputada.