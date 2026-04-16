Corpo de Bombeiros em instrução a moradores da Vila do AbraãoDivulgação/PMAR
A iniciativa foi promovida por meio de uma parceria entre a Secretaria da Ilha Grande e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de fortalecer a prevenção e a capacidade de resposta em situações de emergência na região.
Por se tratar de uma localidade insular, a Ilha Grande apresenta desafios logísticos operacionais, o que torna fundamental a preparação dos profissionais que atuam diretamente com o público. A Vila do Abraão conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros, mas a atuação inicial em casos de emergência pode ser decisiva para reduzir riscos e danos.
— Essa capacitação é fundamental para preparar quem está na linha de frente do atendimento ao turista e à população. Em uma ilha como a nossa, cada minuto faz diferença, e ter profissionais capacitados para agir rapidamente pode evitar que pequenas ocorrências se tornem situações mais graves — destacou o secretário da Ilha Grande, Marc Olichon.
Os dados reforçam a importância da iniciativa. Em 2024, foram registrados sete princípios de incêndio na localidade. Em 2025, o número subiu para nove ocorrências. Já em 2026, até o momento, foram contabilizados quatro registros.
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