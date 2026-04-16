Ilha Grande - Donos de restaurantes, lojistas, operadores de táxi - boats e outros integrantes do trade turístico participaram nessa terça-feira, 14, de uma capacitação sobre combate a incêndios, noções de primeiros socorros e regulação técnica. O treinamento foi realizado no auditório do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis.

Militares e prefeitura (Angra) em ações de prevenção na Ilha Grande Divulgação/PMAR

A iniciativa foi promovida por meio de uma parceria entre a Secretaria da Ilha Grande e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de fortalecer a prevenção e a capacidade de resposta em situações de emergência na região.Por se tratar de uma localidade insular, a Ilha Grande apresenta desafios logísticos operacionais, o que torna fundamental a preparação dos profissionais que atuam diretamente com o público. A Vila do Abraão conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros, mas a atuação inicial em casos de emergência pode ser decisiva para reduzir riscos e danos.— Essa capacitação é fundamental para preparar quem está na linha de frente do atendimento ao turista e à população. Em uma ilha como a nossa, cada minuto faz diferença, e ter profissionais capacitados para agir rapidamente pode evitar que pequenas ocorrências se tornem situações mais graves — destacou o secretário da Ilha Grande, Marc Olichon.Os dados reforçam a importância da iniciativa. Em 2024, foram registrados sete princípios de incêndio na localidade. Em 2025, o número subiu para nove ocorrências. Já em 2026, até o momento, foram contabilizados quatro registros.