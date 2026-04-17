Resultado da Operação Sentinela no Morro da Caixa D'Água - Divulgação/Polícia Civil

Resultado da Operação Sentinela no Morro da Caixa D'ÁguaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 17/04/2026 12:12

Angra dos Reis - Dois jovens, de 20 anos, presos e um adolescente, de 17, apreendido, por envolvimento com tráfico de drogas em Angra dos Reis. O caso aconteceu, no Morro da Caixa d'água, durante a continuidade da Operação Sentinela.

Segundo a Polícia Civil, no local, os agentes apreenderam o adolescente, apontado como ''radinho'' do tráfico de drogas do endereço. Ele estava com um rádio comunicador, e era responsável por avisar outros suspeitos sobre a aproximação dos agentes. Os outros dois presos na ação, foram encontrados atrás de uma mesa com drogas expostas e prontas para venda. Em seguida, um outro suspeito, também foi encontrado com um rádio comunicador.

A Polícia Civil informou ainda que foram apreendidos, um celular, dois rádios comunicadores, três bases de rádio, 15 trouxinhas de maconha, 52 cápsulas de cocaína e 78 pedras de crack. Dos quatro localizados três foram encaminhados à 166ª DP, responsável pela operação. O trio que não teve a identidade revelada está à disposição da Justiça.