Praça Zumbi dos Palmares - Divulgação/Reprodução Rede Social

Praça Zumbi dos PalmaresDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 17/04/2026 10:36 | Atualizado 17/04/2026 10:36

Angra dos Reis - A Praça Zumbi dos Palmares, no Centro de Angra dos Reis, será palco da 1ª edição da Festa do Peixe com Banana. O evento realizado pela Prefeitura acontece neste sábado, 18, das 9h às 19h.

A proposta é reunir gastronomia, cultura e tradição em um só espaço. O nome da festa faz referência a dois produtos fundamentais para a economia e gastronomia local: o peixe e a banana. Juntos, dão origem a um dos pratos mais emblemáticos da cidade, apreciado por moradores e turistas e reconhecido como símbolo da identidade angrense.

Sete restaurantes do município participarão da programação gastronômica, oferecendo pratos especiais. O público também contará com uma área de convivência, preparada para que famílias e amigos possam aproveitar o evento com conforto.



Para completar a experiência, a Festa do Peixe com Banana terá uma programação musical ao longo de todo o dia, com atrações que vão do chorinho ao samba, passando pelo pagode.

— Essa festa é uma forma de valorizar a nossa cultura, fortalecer os produtores locais e destacar um prato que representa a identidade de Angra. Convidamos toda a população e os visitantes a prestigiarem o evento, trazerem suas famílias e aproveitarem esse momento especial preparado com muito cuidado para todos - destacou o secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Jorge Eduardo Mascote.

Programação musical:

9h às 13h – Chorinho

13h às 14h – DJ Beto Vieira

14h às 15h30 – Grupo Samba na Praça

15h30 às 17h – Dado Vianna

17h às 19h – Nosso Som.



