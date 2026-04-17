Alunos na praça aprendendo sobre sustentabilidade - Divulgação/PMAR

Alunos na praça aprendendo sobre sustentabilidadeDivulgação/PMAR

Publicado 17/04/2026 11:37

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, reuniu nesta semana, alunos da rede pública municipal, em ações na praça, sobre a preservação de áreas públicas, aliando educação, cidadania e sustentabilidade. O programa será estendido às escolas particulares.

O Programa de Educação Ambiental e Patrimonial, lançado por meio da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins, surge como uma resposta concreta para estimular o cuidado com o meio ambiente e o patrimônio coletivo e integra ações educativas em espaços de lazer, como praças e áreas verdes, com foco na valorização desses locais e no fortalecimento do sentimento de pertencimento da população. Será desenvolvido em parceria com escolas públicas e particulares do município, utilizando metodologias participativas e lúdicas.

Nessa terça-feira, 14, foi a vez dos alunos da E.M. Prefeito João Gregório Galindo, no Areal. Eles participaram das atividades, que ocorreram na Praça Sebastião Martins. Os próprios estudantes puderam produzir sinalizações educativas, e integrarão rodas de conversa, jogos interativos como caça ao tesouro ambiental, intervenções artísticas com temática sustentável, vivências de acessibilidade, além de ações práticas como o plantio de mudas e produção de conteúdos digitais voltados à conscientização.

A secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, destacou o caráter transformador do programa e a importância do investimento em educação desde a infância.

— Este programa nasce com o propósito de ir além da manutenção dos espaços públicos. Queremos formar cidadãos conscientes, que entendam que a praça é um patrimônio coletivo, que precisa ser cuidado e respeitado por todos. Ao trabalhar com as crianças e jovens, estamos plantando uma semente de responsabilidade, pertencimento e sustentabilidade que certamente dará frutos para toda a cidade — afirmou.

A iniciativa também busca combater o vandalismo e o uso inadequado dos espaços públicos, realidade enfrentada frequentemente pelas equipes de manutenção do município. A proposta é formar uma nova geração mais consciente, que compreenda o valor histórico, cultural e ambiental das praças, passando a atuar como agente multiplicador desse conhecimento.