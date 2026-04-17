Alunos na praça aprendendo sobre sustentabilidadeDivulgação/PMAR
Programa de Educação Ambiental promove cidadania nas praças de Angra
Envolvendo crianças e jovens em ações voltadas à preservação dos espaços públicos
Angra promove a 1ª edição da Festa do Peixe com Banana
Neste sábado. O evento realizado pela Prefeitura acontece na Praça Zumbi dos Palmares, com gastronomia, música ao vivo, cultura e tradição
Feriado com bola rolando pela Copa Angra de Futebol Sub-13
Real Frade x Real Mambucaba, jogam terça-feira no campo da Gringa, no Parque Mambucaba. Na categoria sub-11o time ergueu a taça de campeão
Feriado de Tiradentes com ativações do free flow na Rio-Santos
Nas cidades da costa verde
Deputada Célia Jordão se reúne com governador em exercício para cobrar obras de recuperação da RJ-155
Após acidente com uma van que deixou 11 pacientes que fazem tratamento fora de Angra, feridos. O veículo caiu em uma ribanceira, em um dos trechos da rodovia destruídos pelas chuvas do ano passado
Capacitação reforça prevenção a incêndios e primeiros socorros na Vila do Abraão
Treinamento voltado ao trade turístico busca ampliar a segurança de moradores e visitantes na Ilha Grande
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