Descarte correto do lixoDivulgação/PMAR
O objetivo da prefeitura é implementar a cultura da reciclagem no dia a dia dos moradores, com a prática dos 3R’s: reduzir, reciclar e renovar.
— Avançar na coleta seletiva é fundamental para preservar o meio ambiente. Esse equipamento é mais um passo importante para melhorar o tratamento dos resíduos no município e gerar oportunidades a partir da reciclagem. A ampliação da rede de Ecopontos reforça o compromisso com a redução de resíduos e com uma cidade cada vez mais limpa e sustentável — destacou o prefeito Cláudio Ferreti.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Ricardo Ferreira, o investimento em infraestrutura deve caminhar junto com a conscientização da população.
— Limpeza urbana é educação. Precisamos estimular desde cedo o hábito da separação e da reutilização dos materiais. Isso reflete diretamente na qualidade de vida e na conservação dos nossos bairros — afirmou.
A superintendente de Limpeza Urbana, Gabriela Cortezzi, destacou que os benefícios da população estarão nos impactos positivos ao meio ambiente.
- Com o Ecoponto a população terá retorno no dia a dia, com a garantia de melhor qualidade de vida, redução de lixo jogado nas ruas e diminuição da poluição no bairro.
Com a reciclagem, os benefícios tanto para a população quanto para o meio ambiente são: redução de enchentes (com a redução de entupimento de bueiros), combate à propagação de doenças, diminuição de circulação de ratos e baratas e ruas mais limpas e organizadas.
Angra agora conta com 14 Ecopontos. No continente, há unidades em locais como Morro do Moreno, Japuíba, Belém, Monsuaba, Jacuecanga e Frade; já na Ilha Grande, os locais de Ecoponto são Vila do Abraão, Provetá, Matariz e Praia Vermelha. Outro Ecoponto no Parque Mambucaba já está previsto para ser entregue ainda neste ano, ampliando o acesso da população ao serviço.
Moradora do Parque Mambucaba, Alana Cruz celebrou a chegada do equipamento e destacou a importância da iniciativa para a comunidade.
— É um avanço muito grande. Eu sempre acompanhei ações de reciclagem e já estava esperando por esse momento. Agora a gente pode contribuir de forma mais ativa com o meio ambiente e incentivar outras pessoas também — comentou.
O Ecoponto mantém-se aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, localizado na Avenida Francisco Magalhães de Castro, Travessa Mato Grosso n° 104 (ao lado da Regional do bairro).
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