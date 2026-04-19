Grande procura dos turistas movimentam a rede hoteleira de Angra - Divulgação/PMAR

Grande procura dos turistas movimentam a rede hoteleira de AngraDivulgação/PMAR

Publicado 19/04/2026 12:29

Angra dos Reis - Angra dos Reis na costa verde tem sido o destino de muitos turistas em feriados prolongados, como este de Tiradentes é o que mostra levantamento da ABIH/RJ. Para a Turisangra a participação da cidade em eventos nacional e internacional, voltados ao trade turístico tem contribuído para a grande procura. Recentemente a cidade participou da WTM Latin America 2026, uma das principais feiras de turismo da América Latina, em São Paulo. O evento reuniu profissionais do setor de todo o mundo e funcionou como uma importante vitrine de destinos, produtos e tendências do mercado turístico.

Durante a programação, Angra dos Reis apresentou ao público especializado e a compradores nacionais e internacionais seus principais atrativos, com destaque para a rica história, a diversidade cultural e as belezas naturais, como ilhas, praias e cachoeiras.

Os resultados das ações mais recentes de promoção turística já se refletem na movimentação do setor hoteleiro. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), a taxa de ocupação em Angra dos Reis para o feriado de Tiradentes alcança 80,40%, a maior entre os destinos de praia do estado do Rio de Janeiro.

— Participar de uma feira do porte da WTM é fundamental para posicionar Angra dos Reis nos cenários nacional e internacional. Os números de ocupação para o próximo feriado mostram que estamos no caminho certo, atraindo cada vez mais visitantes e fortalecendo a economia local — destacou o presidente da Turisangra, Rodrigo Gouvea.

O desempenho reforça a consolidação de Angra dos Reis como um dos principais destinos turísticos do Brasil, especialmente em feriados prolongados, quando os visitantes buscam opções que combinam natureza, lazer e infraestrutura de qualidade.