Grande procura dos turistas movimentam a rede hoteleira de AngraDivulgação/PMAR
Angra registra alta nas taxas de ocupação hoteleira
Para o feriadão de Tiradentes, cidade já tem 80,40% das vagas em hotéis e pousadas reservadas, segundo a ABIH-RJ
Angra fatura Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora
Município é reconhecido por iniciativas inovadoras que fortalecem a educação empreendedora na rede pública
Parque Mambucaba ganha Ecoponto
Iniciativa contribui para educação ambiental e redução de descarte irregular de resíduos nas ruas do bairro
Operação Sentinela prende dois jovens e apreende um menor em Angra
No Morro da Caixa D'Água. No local, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos
Programa de Educação Ambiental promove cidadania nas praças de Angra
Envolvendo crianças e jovens em ações voltadas à preservação dos espaços públicos
Angra promove a 1ª edição da Festa do Peixe com Banana
Neste sábado. O evento realizado pela Prefeitura acontece na Praça Zumbi dos Palmares, com gastronomia, música ao vivo, cultura e tradição
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