Angra e Resende 5x5Divulgação/PMAR
Angra abre 5 a 1, sofre reação do adversário e amarga empate pela Copa Sul Fluminense de Futsal
O resultado 5x5 na partida com Resende, adia classificação no campeonato. O jogo foi neste domingo, no Ginásio Getúlio Telles
Angra registra alta nas taxas de ocupação hoteleira
Para o feriadão de Tiradentes, cidade já tem 80,40% das vagas em hotéis e pousadas reservadas, segundo a ABIH-RJ
Angra fatura Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora
Município é reconhecido por iniciativas inovadoras que fortalecem a educação empreendedora na rede pública
Parque Mambucaba ganha Ecoponto
Iniciativa contribui para educação ambiental e redução de descarte irregular de resíduos nas ruas do bairro
Operação Sentinela prende dois jovens e apreende um menor em Angra
No Morro da Caixa D'Água. No local, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos
Programa de Educação Ambiental promove cidadania nas praças de Angra
Envolvendo crianças e jovens em ações voltadas à preservação dos espaços públicos
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