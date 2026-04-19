Angra e Resende 5x5 - Divulgação/PMAR

Angra e Resende 5x5Divulgação/PMAR

Publicado 19/04/2026 16:08

Angra dos Reis - O time masculino de futsal de Angra dos Reis desperdiçou uma grande oportunidade de encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa Sul Fluminense de Futsal. Jogando em casa, na manhã deste domingo (19), no Ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, a equipe angrense empatou em 5 a 5 com Resende, depois de abrir larga vantagem de 5 a 1 no placar.

Na primeira etapa, Angra mostrou superioridade e abriu 2 a 0, com gols de Iguinho e Renanzinho Maradona. O adversário só não diminuiu antes do intervalo graças à grande atuação do goleiro Léo, destaque da equipe da casa.

Time do Angra Futsal Divulgação/PMAR

Logo no início do segundo tempo, Angra ampliou ainda mais a vantagem. Renanzinho Maradona marcou novamente e fez o terceiro. Em seguida, Malvadão anotou o quarto gol, Resende descontou para 4 a 1, e Alanzinho marcou o quinto, colocando os donos da casa em situação confortável.

No entanto, a partir dos 12 minutos da etapa final, Resende iniciou uma reação surpreendente e marcou quatro vezes em sequência, chegando ao empate em 5 a 5 e frustrando a torcida angrense. Com o resultado, Angra permanece na vice-liderança do Grupo D, com 13 pontos. Resende segue na primeira colocação, com 14 pontos, porém com um jogo a mais.

A equipe angrense ainda fará mais duas partidas nesta fase de grupos. O próximo jogo será fora de casa, contra Barra do Piraí, no sábado (25), às 14h, no Ginásio Municipal Dr. Jacry Antônio Abudd. O último jogo será em Angra, diante de Vassouras, no dia 2 de maio, também às 14h, em casa no Ginásio Getúlio Telles.

Após a partida, o técnico Johnny Ramos lamentou o empate e destacou a importância do controle emocional nos minutos finais.

“O emocional nestes momentos é importantíssimo para que uma vitória se concretize. Em poucos minutos para acabar a partida, houve uma desatenção, que acabou influenciando no empate de Resende. Foi frustrante o resultado para todos nós, porém estamos cientes de nossas responsabilidades nos dois últimos jogos para conseguirmos a vaga”, afirmou o treinador.