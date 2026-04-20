O trânsito no km 470 chegou a ser fechado para socorro da vítima - Divulgação

O trânsito no km 470 chegou a ser fechado para socorro da vítimaDivulgação

Publicado 20/04/2026 13:36

Angra dos Reis - Um acidente envolvendo um caminhão-tanque e um carro de passeio na rodovia Rio-Santos, km 470, em Angra dos Reis, na manhã desta segunda-feira (20), deixou um homem de 30 anos morto. A vítima era motorista do carro e chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Motoristas que passavam na hora do acidente, por volta das 10h50, em uma rede social, disseram que o caminhão-tanque teria arrastado o carro de passeio, na altura do trevo que dá acesso à Vila da Petrobrás. Corpo de Bombeiros, CCR/Motiva, Polícia Federal estavam no local. Não se sabe a dinâmica do acidente. Segundo informações da PRF o caminhão estava vazio.

Neste momento (13h03) a CCR ainda monitora o trânsito no local e orienta os motoristas. A Polícia Técnica foi acionada para levantar informações que possam ajudar nas investigações sobre o que teria provocado a colisão.

Motoristas chegaram a enfrentar congestionamento de 1km no local. As pistas sentido Rio/SP, após cerca de quase uma hora do acidente (12h), os veículos seguiam pelo acostamento, monitorados pela CCR. A identidade da vítima fatal não foi divulgada. O motorista do caminhão segundo informação extraoficial teve ferimentos leves e não precisou ser removido.

(Matéria ainda em atualização)