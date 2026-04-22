Rio Japuíba - Divulgação/Disque Denúncia

Rio JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 22/04/2026 15:18

Angra dos Reis - Uma denúncia recebida pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou a polícia militar na identificação de um areal clandestino, degradando uma área de 20 mil metros quadrados, na Banqueta, em Angra dos Reis, na Costa Verde.



De acordo com agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, a denúncia mencionava existência de um local, na Rua Santa Luzia, onde um homem vinha promovendo extração mineral em uma área de preservação permanente. De posse da informação do Linha Verde, os policiais foram ao local mencionado e constataram cinco grandes peneiras utilizadas para refino do material extraído de forma ilegal do Rio Japuíba, inserido na APA da Bacia Hidrográfica do Rio Japuíba, configurando crime ambiental conforme artigo 44 da Lei Federal 9605/98.

Ainda de acordo com a equipe da 4ª UPAm, não foi possível identificar os responsáveis pelo ilícito, tampouco remover os equipamentos do local, devido à complexidade logística e peso dos mesmos. A ocorrência foi registrada na 166ª DP, que investiga o caso.



Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).





