Rio JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia
De acordo com agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, a denúncia mencionava existência de um local, na Rua Santa Luzia, onde um homem vinha promovendo extração mineral em uma área de preservação permanente. De posse da informação do Linha Verde, os policiais foram ao local mencionado e constataram cinco grandes peneiras utilizadas para refino do material extraído de forma ilegal do Rio Japuíba, inserido na APA da Bacia Hidrográfica do Rio Japuíba, configurando crime ambiental conforme artigo 44 da Lei Federal 9605/98.
Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).
Denúncia leva polícia a encontrar areal clandestino em Angra
A extração mineral era feita em uma área de preservação permanente de acordo com o artigo 44 da Lei Federal 9605/98
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