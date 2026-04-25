Cigarros apreendidos com a dupla - Divulgação/Polícia Civil

Cigarros apreendidos com a duplaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 25/04/2026 13:14 | Atualizado 25/04/2026 13:15

Angra dos Reis - Dois homens, de 24 e 31 anos, foram presos pela polícia nessa sexta-feira (24), no bairro da Monsuaba, em Angra dos Reis com 180 maços de cigarro. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após uma carga de cigarro ter sido roubada no dia anterior.



Em depoimento à polícia, na 166ª DP, os suspeitos disseram que só descobriram que o material tinha sido roubado no dia seguinte. Eles também disseram que acharam que o entregador tinha esquecido a carga no local e que, iriam entregar todo o material na delegacia. A dupla presa em flagrante vai responder pelo crime de receptação. Eles estão à disposição da Justiça. No bairro um outro homem de 39 anos foragido da Justiça foi localizado e preso.

Preso na Monsuaba foragido da justiça

Um homem, de 39 anos, que não teve a identidade revelada e estava foragido da Justiça, foi preso nessa quinta-feira (23) no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. O suspeito foi localizado após informações repassadas através do Disque Denúncia Angra.



Ainda de acordo com a polícia o homem vinha sendo procurado desde dezembro de 2025, e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio de Janeiro (RJ). O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis (RJ), onde o caso foi registrado e está à disposição da Justiça.





