Cigarros apreendidos com a duplaDivulgação/Polícia Civil
Em depoimento à polícia, na 166ª DP, os suspeitos disseram que só descobriram que o material tinha sido roubado no dia seguinte. Eles também disseram que acharam que o entregador tinha esquecido a carga no local e que, iriam entregar todo o material na delegacia. A dupla presa em flagrante vai responder pelo crime de receptação. Eles estão à disposição da Justiça. No bairro um outro homem de 39 anos foragido da Justiça foi localizado e preso.
Ainda de acordo com a polícia o homem vinha sendo procurado desde dezembro de 2025, e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio de Janeiro (RJ). O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis (RJ), onde o caso foi registrado e está à disposição da Justiça.
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