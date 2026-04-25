Fluxo intenso de turistas na Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Fluxo intenso de turistas na Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 25/04/2026 12:41

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra os Reis, na costa verde, inicia na próxima segunda-feira, 27, a fase de testes do Programa Viva Angra – Sistema Digital de Turismo (SDT), com QR Code para acesso às ilhas do município. "Nesta etapa inicial, não haverá cobrança".

O documento poderá ser emitido pelo site oficial do programa ou em totens e pontos de validação instalados nos locais de embarque. A medida faz parte de uma estratégia para organizar o fluxo de visitantes na Ilha Grande, um dos destinos mais procurados do mundo.

O sistema foi implantado em pontos estratégicos, como a Estação Santa Luzia e o cais do Camorim, no continente, além da Estação Abraão e dos cais de Japariz e Araçatiba, na Ilha Grande.

De acordo com a prefeitura, estarão isentos de cobrança moradores e parentes de até segundo grau, prestadores de serviço cadastrados, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência. O cadastro para esses públicos segue disponível pela internet.

A prefeitura afirma que não haverá cobrança para turistas com pacotes adquiridos até 31 de dezembro de 2025, com embarques programados até 31 de julho de 2026. O sistema integra as ações do município para melhorar a gestão do turismo e reforçar políticas de preservação ambiental. A cobrança está prevista para uma próxima etapa, após a conclusão dos testes operacionais.

Segundo o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvêa, os recursos arrecadados futuramente serão destinados a áreas como saneamento, gestão de resíduos, conservação ambiental e infraestrutura.

A prefeitura também informou que os dados coletados pela plataforma serão utilizados pelo Observatório do Turismo para mapear o perfil dos visitantes, o tempo de permanência e os padrões de circulação, auxiliando no planejamento do setor.