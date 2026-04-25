Fluxo intenso de turistas na Ilha GrandeDivulgação/PMAR
Dupla é presa em Angra com carga de cigarro roubada
Cerca de 180 maços foram apreendidos no bairro da Monsuaba, no local um homem foragido da justiça também foi detido
"QR Code" para turista acessar à Ilha Grande
Faz parte do programa Viva Angra, em fase inicial a partir do próximo dia 27. Segundo a Prefeitura não terá cobrança e visa organizar fluxo nas ilhas
Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande tem 368 canções inscritas
Na 23ª edição do evento, Angra dos Reis terá 72 músicas concorrentes nas duas categorias
Praia de Lopes Mendes coloca Angra em destaque no turismo nacional
A premiação "O Melhor do Turismo Brasileiro" reconheceu o local, na Ilha Grande, como o melhor da região sudeste
Denúncia leva polícia a encontrar areal clandestino em Angra
A extração mineral era feita em uma área de preservação permanente de acordo com o artigo 44 da Lei Federal 9605/98
Motociclistas de Angra doam sangue e abastecem Hemonúcleo da Costa Verde
Grupo participa da ação e incentiva novos doadores
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