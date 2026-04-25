Cais de turismo da Vila do Abraão, Ilha GrandeDivulgação/PMAR
Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande tem 368 canções inscritas
Na 23ª edição do evento, Angra dos Reis terá 72 músicas concorrentes nas duas categorias
Praia de Lopes Mendes coloca Angra em destaque no turismo nacional
A premiação "O Melhor do Turismo Brasileiro" reconheceu o local, na Ilha Grande, como o melhor da região sudeste
Denúncia leva polícia a encontrar areal clandestino em Angra
A extração mineral era feita em uma área de preservação permanente de acordo com o artigo 44 da Lei Federal 9605/98
Motociclistas de Angra doam sangue e abastecem Hemonúcleo da Costa Verde
Grupo participa da ação e incentiva novos doadores
"Abril Laranja" combate maus-tratos a animais
Qualquer pessoa pode denunciar casos de animais em situação emergencial
Acidente na Rio-Santos envolvendo um caminhão - tanque deixa um morto
A batida foi no km 470 altura do trevo de entrada da Vila da Petrobrás em Angra dos Reis
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