Cais de turismo da Vila do Abraão, Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Cais de turismo da Vila do Abraão, Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 25/04/2026 11:45

Ilha Grande- Consolidado como um dos mais tradicionais encontros culturais e ecológicos do país, o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, em Angra dos Reis, recebeu 368 inscrições para a sua 23ª edição, entre os dias 3 e 5 de julho. Desse total, 77 músicas concorrem na categoria Tema Ecologia, sendo 24 de artistas de Angra dos Reis. Já na categoria Tema Livre, foram registradas 291 inscrições, com 48 representantes do município.

O festival tem como cenário a Vila do Abraão, na Ilha Grande, reconhecida como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO. No dia 3, a banda Maneva se apresenta ao público e, no dia 4, será a vez do consagrado Almir Sater subir ao palco.

As músicas finalistas serão apresentadas ao público no dia 4 de julho. Uma das novidades desse ano é a banda Zangareio, que acompanhará todas os artistas.

A seleção dos finalistas será feita por uma banda contratada, e o resultado será divulgado no Boletim Oficial do município no dia 8 de maio. Cada artista ou grupo selecionado receberá ajuda de custo no valor de R$ 2 mil.

Os participantes puderam inscrever composições inéditas em duas categorias: Tema Livre e Tema Ecologia. Ao todo, serão selecionadas 15 músicas finalistas.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou o alcance da iniciativa e a qualidade das inscrições.

— O número expressivo de composições recebidas demonstra a relevância do festival no cenário nacional e a diversidade de olhares sobre a música e a temática ambiental. É um espaço que valoriza a criação autoral e revela talentos, ao mesmo tempo em que amplia o debate sobre a preservação, especialmente em um território tão simbólico quanto a Ilha Grande — afirmou.