Praia da Longa recebe terceira edição de mutirão em defesa do meio ambiente

Lixo recolhido do mar - Divulgação/PMAR

Lixo recolhido do marDivulgação/PMAR

Publicado 27/04/2026 21:04

Ilha Grande - Aconteceu nesse final de semana (25), a 3ª edição do projeto “Longa Limpa, Longa Viva”. Organizada por moradores e amigos da Praia da Longa, na Ilha Grande. A iniciativa promoveu um mutirão que reuniu limpeza subaquática, coleta de resíduos e ações de conscientização ambiental.

O projeto tem o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Regional e da Ilha Grande, além do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar).

— Essa conscientização tem que se estender a outras praias, precisamos aumentar a vida ambiental do local e isso vem com a comunidade, com os turistas. Estamos aqui hoje para agregar e ajudar a proteger essa natureza maravilhosa e que ela possa ter vida longa — frisou o coordenador técnico da Ilha Grande, Telmo Moreira de Novaes.

A ação também contou, mais uma vez, com a parceria da Brigada Mirim da Ilha Grande, de mergulhadores voluntários e da organização Sea Shepherd Brasil, por meio da campanha Ondas Limpas, que atua na limpeza de praias e do fundo do mar.

— É muito importante essa ação de conscientização. Hoje tiramos 60 quilos do fundo do mar, fora muito lixo na faixa de areia e trilhas. Na primeira edição recolhemos 600 quilos, nesta retiramos 60, ou seja, 10%. Ficamos felizes em ver essa evolução. Na quarta edição torcemos para que tenha menos lixo ainda — ressaltou o mergulhador Rodrigo Fernandes Chagas.

Além do mutirão de limpeza, a programação incluiu atividades de educação ambiental. O Clube Noa Canoa promoveu visitas guiadas com crianças à fazenda marinha de cultivo de mexilhões, localizada na enseada da Praia da Longa, proporcionando uma experiência de contato direto com práticas sustentáveis ligadas ao mar.

Também foram recolhidos eletrodomésticos inservíveis, que serão retirados pela ONG Opaoma e encaminhados para reciclagem.





Praia da Longa recebe terceira edição de mutirão em defesa do meio ambiente

Ação contou com limpeza do fundo do mar e coleta de resíduos e mobilização da comunidade

Neste sábado (25), aconteceu a 3ª edição do projeto “Longa Limpa, Longa Viva”. Organizada por moradores e amigos da Praia da Longa, na Ilha Grande, a iniciativa promoveu um mutirão que reuniu limpeza subaquática, coleta de resíduos e ações de conscientização ambiental.

O projeto tem o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Regional e da Ilha Grande, além do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar).

— Essa conscientização tem que se estender a outras praias, precisamos aumentar a vida ambiental do local e isso vem com a comunidade, com os turistas. Estamos aqui hoje para agregar e ajudar a proteger essa natureza maravilhosa e que ela possa ter vida longa — frisou o coordenador técnico da Ilha Grande, Telmo Moreira de Novaes.

A ação também contou, mais uma vez, com a parceria da Brigada Mirim da Ilha Grande, de mergulhadores voluntários e da organização Sea Shepherd Brasil, por meio da campanha Ondas Limpas, que atua na limpeza de praias e do fundo do mar.

— É muito importante essa ação de conscientização. Hoje tiramos 60 quilos do fundo do mar, fora muito lixo na faixa de areia e trilhas. Na primeira edição recolhemos 600 quilos, nesta retiramos 60, ou seja, 10%. Ficamos felizes em ver essa evolução. Na quarta edição torcemos para que tenha menos lixo ainda — ressaltou o mergulhador Rodrigo Fernandes Chagas.

Além do mutirão de limpeza, a programação incluiu atividades de educação ambiental. O Clube Noa Canoa promoveu visitas guiadas com crianças à fazenda marinha de cultivo de mexilhões, localizada na enseada da Praia da Longa, proporcionando uma experiência de contato direto com práticas sustentáveis ligadas ao mar.

Também foram recolhidos eletrodomésticos inservíveis, que serão retirados pela ONG Opaoma e encaminhados para reciclagem.