Angra dos Reis - Com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, a cidade de Angra dos Reis, na costa verde, realizará no próximo dia, 30, a tradicional Festa do Senhor do Bonfim, na comunidade do Bonfim. O evento celebra 246 anos de devoção. A programação segue até o dia 3 de maio.

Devotos fazem o translado até a igrejinha do Bonfim, onde acontece a missa solene Divulgação/PMAR

A programação religiosa será marcada por missas diárias, sempre às 19h, dentro do Tríduo preparatório, realizado entre quinta-feira e sábado. Durante os dias do Tríduo, comunidades convidadas participam da animação litúrgica. As celebrações serão presididas por frei Rômulo, frei Márcio e padre Éder.No sábado, dia 2, também será realizada a Missa dos Expositores, às 16h, na Praia do Bonfim. Já no domingo festivo, 3 de maio, a programação começa com a alvorada, às 5h30, seguida de fogos e penitência pelas ruas do bairro. Às 10h acontece a Missa Festiva, e à tarde, a partir das 16h, será realizado o translado da imagem do Senhor do Bonfim, seguido de procissão. O encerramento está previsto para as 19h, com queima de fogos.Além da programação religiosa, a festa também promove a valorização cultural e a integração social, com shows musicais de artistas da terra, barracas de comidas típicas e atividades voltadas para toda a família, como o tradicional pau de sebo.A secretária de Cultura, Marlene Ponciano, destacou a importância da celebração para o município.— A Festa do Senhor do Bonfim é um patrimônio imaterial de Angra dos Reis. Ela reúne fé, tradição e cultura popular em um mesmo espaço, promovendo o encontro entre gerações e valorizando as nossas raízes. O apoio por meio da Lei de Incentivo à Cultura é fundamental para garantir a continuidade dessa manifestação e o acesso democrático da população – afirmou.Conta a lenda que ao passar pela Enseada de Batista das Neves, após uma longa noite no mar, um pescador encontrou uma imagem de Cristo Crucificado sobre uma pedra, próxima à ilhota. Ele entregou a imagem em uma igreja na cidade, mas ela desapareceu.Dias depois, a imagem teria reaparecido no mesmo local onde havia sido encontrada. E o fato, inexplicável, teria se repetido três vezes. Diante disso, uma pequena Igreja foi construída na ilha, para abrigar a imagem.A história oficial, por sua vez, registra que Manoel Francisco Gomes mandou erguer a Capela de Nosso Senhor do Bonfim na laje existente na Enseada de Batista das Neves, como forma de agradecimento após ser resgatado de um naufrágio. A Festa do Senhor do Bonfim, uma tradição em Angra dos Reis, é sempre comemorada na primeira semana do mês de maio.Banda Filhos da Videira (show religioso)ErickinhoXandy SonoruLeozão e Nossa BatucadaBanda Papo Reto (cover Charlie Brown Jr.)Grupo Nosso SomSamba Di GarotaPablito.