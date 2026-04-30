Prazo de recadastramento se estende até nove de maioDivulgação/PMAR
Estão sendo disponibilizadas 200 vagas, conforme determina a Lei n° 3.830 /2018, que trata sobre a regularização dos operadores que atuam nesse ramo de transporte marítimo de passageiros no município. Caso todas não sejam preenchidas, novos interessados poderão se inscrever em data que será divulgada posteriormente pela Turisangra.
Documentos necessários para o recadastramento:
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Documentação deve ser enviada pelo site da Prefeitura até 29 de maio
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