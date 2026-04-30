Momento da prisão do acusado - Divulgação/Polícia Civil

Momento da prisão do acusado Divulgação/Polícia Civil

Publicado 30/04/2026 12:13

Angra dos Reis - Um homem foi preso nessa quarta-feira (29) acusado de estuprar a própria enteada em Angra dos Reis, na costa verde. Segundo informações da a Polícia Civil, os crimes começaram a acontecer quando a vítima tinha 12 anos. Em depoimento a vítima contou que os abusos aconteciam quando o suspeito ficava sozinho com ela em casa e aproveitava a ocasião para manipular suas partes íntimas e a obrigava a fazer o mesmo com ele, até que o padrasto cometeu o estupro.

Ainda de acordo com as informações da polícia, dois anos depois, a vítima contou que ao completar 14 anos, saiu de casa e foi morar com a madrinha. A mesma percebeu o comportamento estranho da menina e a partir de uma conversa, descobriu o crime praticado pelo padrasto.

Foi feito um registro na delegacia, e a vítima foi encaminhada para realizar um exame de corpo de delito, onde foi constatada a violência.

A partir daí um mandado de prisão preventiva foi expedido em nome do acusado. Ele foi localizado, nessa quarta, preso e encaminhado à 166ª DP, que investiga o crime e encaminhado ao sistema prisional do Estado. A identidade do acusado não foi divulgada.