Evento terá largada na Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Evento terá largada na Praia do AnilDivulgação/PMAR

Publicado 28/04/2026 18:16

Angra dos Reis - A Confederação Brasileira de Canoagem Oceânica e a Bra Va’a Canoa Club, promovem no próximo fim de semana, dias 02 e 03 de maio, a 4ª Volta à Ilha da Gipóia, valendo para a temporada de 2026 como a 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica. A competição tem o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e da Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis (ACOAR).

O local do evento será na Praia do Anil, com percurso de 25 km, com provas de Canoagem, VA’A, Parava’a e Para Canoagem. No dia 02, sábado, vão acontecer as disputas individuais e coletivas, e no dia 03, domingo, as provas coletivas. As categorias individuais consistem em V1, OC1, Surfski e nas coletivas: Surfski Duplo, V3, V6, OC6.

Estarão competindo atletas a partir de 15 anos, desde a categoria Júnior até a Master 70+, no masculino, feminino e mista (sendo formada por pelo menos 1 dos atletas do sexo feminino). Entre os canoístas de Angra dos Reis está Sidinei Ramos, um dos favoritos na prova de 25 km da Volta Á Ilha da Gipóia. Sidinei tem quatro títulos brasileiros, duas Copas do Brasil e um título Sul-Americano de canoagem oceânica.