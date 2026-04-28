Evento terá largada na Praia do AnilDivulgação/PMAR
Angra vai sediar a 1ª etapa do Brasileiro de Canoagem
Com a 4ª Volta à Ilha da Gipóia
Comércio aquecido pelo Movimenta Angra do Dia das Mães
Iniciativa busca impulsionar as vendas para a data e oferecer atrações para moradores e visitantes
Praia da Longa recebe terceira edição de mutirão em defesa do meio ambiente
Ação contou com limpeza do fundo do mar e coleta de resíduos e mobilização da comunidade
Festa do Senhor do Bonfim agita comunidade católica
De Angra dos Reis. Inserida no Calendário Oficial de Eventos, a festividade tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura e acontece entre 30 de abril e 3 de maio
Dupla é presa em Angra com carga de cigarro roubada
Cerca de 180 maços foram apreendidos no bairro da Monsuaba, no local um homem foragido da justiça também foi detido
"QR Code" para turista acessar à Ilha Grande
Faz parte do programa Viva Angra, em fase inicial a partir do próximo dia 27. Segundo a Prefeitura não terá cobrança e visa organizar fluxo nas ilhas
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