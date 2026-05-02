Mulher afogada foi retirada da água mas não sobreviveu - Divulgação/Redação

Mulher afogada foi retirada da água mas não sobreviveu Divulgação/Redação

Publicado 02/05/2026 20:40

Angra dos Reis - Uma mulher de 52 anos morreu neste sábado (2) após cair de uma pedra na Praia da Costeira, localizada entre Conceição de Jacareí e Garatucaia, divisa entre Angra dos Reis e Mangaratiba, na costa verde. Os guarda-vidas foram acionados por banhistas. A vítima foi retirada da água pelos militares, que utilizaram todas as técnicas de primeiros socorros para tentar reanimá-la. Uma ambulância do SAMU, chegou ao local para ajudar no socorro e na remoção até a unidade de saúde mais próxima, mas sem sucesso. A vítima já estava em óbito.

A polícia foi acionada e o corpo da vítima aguardava na areia a liberação. Não se sabe ainda o que teria provocado a queda que levou ao afogamento da vitima. Banhistas informaram que a mulher, acompanhada do marido, fazia selfies, em cima da pedra, quando caiu. O marido teria pulado na água para tentar salvá-la, mas não conseguiu. Por ser uma costeira a água batia muito contra a pedra. Ele conseguiu ser resgatado por populares, mas a mulher afundou e foi localizada pelos bombeiros.

O ocorrido foi por volta do meio dia. A praia é muito frequentada por turistas e moradores das cidades vizinhas. Um final de semana de sol seguido de feriado do Dia do Trabalhador, não poderia ser diferente, a praia estava lotada. Outras pessoas que aguardavam para tirar fotos foram interrompidas por conta do acidente.

Fica o alerta, com mar todo cuidado é pouco. O corpo foi levado para o IML da cidade.



