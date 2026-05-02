Mulher afogada foi retirada da água mas não sobreviveu Divulgação/Redação
Mulher morre afogada após cair de uma pedra na praia de Conceição de Jacareí em Angra
No momento da queda a vítima de 52 anos fazia selfies. Ela foi socorrida pelos guarda-vidas que tentaram reanimá-la, sem sucesso
Turisangra prorroga prazo para recadastramento de operadores de táxi-boat
Documentação deve ser enviada pelo site da Prefeitura até 29 de maio
Homem é preso em Angra por abusar da enteada
A criança tinha 12 anos quando os abusos começaram
Angra vai sediar a 1ª etapa do Brasileiro de Canoagem
Com a 4ª Volta à Ilha da Gipóia
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Praia da Longa recebe terceira edição de mutirão em defesa do meio ambiente
Ação contou com limpeza do fundo do mar e coleta de resíduos e mobilização da comunidade
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