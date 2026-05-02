Missa seguida de procissão em homenagem a São José Operário - Divulgação/PMAR

Missa seguida de procissão em homenagem a São José OperárioDivulgação/PMAR

Publicado 02/05/2026 23:19

Angra dos Reis - Com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, a tradicional Festa do Glorioso São José Operário, realizada pela Paróquia da Santíssima Trindade, foi encerrada nessa sexta-feira, 1º de maio, no Village Jacuecanga.

As atividades aconteceram na Igreja de São José Operário, na Rua Rio Juruá, e reuniram fiéis e visitantes desde o dia 22 de abril, com uma programação que integrou fé, solidariedade e cultura.

Ao longo da festa, também foram arrecadados alimentos e itens de higiene pessoal, fortalecendo o caráter solidário do evento e beneficiando famílias da região.

O ponto alto das celebrações ocorreu no Dia de São José Operário, com a missa solene das 17h, celebrada pelo pároco, padre Gilberto Stanisce, seguida de procissão pelas ruas do bairro e da tradicional bênção das carteiras de trabalho. A celebração foi prestigiada pelo prefeito Cláudio Ferreti e pela primeira-dama do município e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito.

Além da programação religiosa, a festa contou com uma intensa agenda cultural após as missas, com barracas de comidas típicas, show de prêmios, gincana da juventude, baile dos anos 80 e apresentações musicais com artistas locais.

Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, o encerramento da festa reforça o papel das tradições na construção da identidade do município.

— A Festa de São José Operário é uma expressão viva da nossa fé e da força da nossa cultura popular. Ver a comunidade participando ativamente, celebrando e preservando essa tradição é algo que nos motiva a continuar apoiando iniciativas como essa. É assim que fortalecemos nossos vínculos, valorizamos nossas raízes e promovemos uma cidade mais unida e acolhedora para todos — destacou a secretária.