Defesa Civil nos bairros - Divulgação/PMAR

Defesa Civil nos bairrosDivulgação/PMAR

Publicado 04/05/2026 21:17 | Atualizado 04/05/2026 21:17

Angra dos Reis - Reforçando o compromisso da Prefeitura de Angra com a segurança e a prevenção de riscos, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil realiza, nesta terça-feira, 5 de maio, mais uma edição do projeto Defesa Civil nos Bairros. A equipe do programa estará das 9h ao meio-dia, na Praça de Eventos, na Avenida Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba.

Defesa Civil testa sistema de alerta em comunidades Divulgação/PMAR





A ação, realizada nos primeiros dias de cada mês, tem como foco orientar os moradores sobre o funcionamento do Sistema de Alerta e Alarme, que é testado no mesmo dia. O objetivo é preparar a população para agir corretamente em situações de emergência, como chuvas intensas e enchentes.





Durante o evento, os agentes da Defesa Civil esclarecem dúvidas dos moradores, distribuem materiais informativos e reforçam a importância da atenção aos sinais sonoros emitidos pelas sirenes hidrológicas, além das mensagens enviadas via SMS e Cell Broadcast, sistema utilizado para o envio rápido e eficiente de alertas de desastres.



A ação, realizada nos primeiros dias de cada mês, tem como foco orientar os moradores sobre o funcionamento do Sistema de Alerta e Alarme, que é testado no mesmo dia. O objetivo é preparar a população para agir corretamente em situações de emergência, como chuvas intensas e enchentes.Durante o evento, os agentes da Defesa Civil esclarecem dúvidas dos moradores, distribuem materiais informativos e reforçam a importância da atenção aos sinais sonoros emitidos pelas sirenes hidrológicas, além das mensagens enviadas via SMS e Cell Broadcast, sistema utilizado para o envio rápido e eficiente de alertas de desastres.