Defesa Civil nos bairrosDivulgação/PMAR
A ação, realizada nos primeiros dias de cada mês, tem como foco orientar os moradores sobre o funcionamento do Sistema de Alerta e Alarme, que é testado no mesmo dia. O objetivo é preparar a população para agir corretamente em situações de emergência, como chuvas intensas e enchentes.
Durante o evento, os agentes da Defesa Civil esclarecem dúvidas dos moradores, distribuem materiais informativos e reforçam a importância da atenção aos sinais sonoros emitidos pelas sirenes hidrológicas, além das mensagens enviadas via SMS e Cell Broadcast, sistema utilizado para o envio rápido e eficiente de alertas de desastres.
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