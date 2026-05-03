Loteamento em área de preservação ambiental e construções irregulares foram interditadas no Provetá - Divulgação/PMAR

Loteamento em área de preservação ambiental e construções irregulares foram interditadas no ProvetáDivulgação/PMAR

Publicado 03/05/2026 16:53

Ilha Grande - O Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) realizou nessa semana, (30), uma ação de fiscalização urbana e ambiental na praia do Provetá, Ilha Grande. O foco foi o parcelamento irregular do solo (loteamentos sem autorização ou em desacordo com a legislação). Além dos fiscais do Imaar, a ação contou com o apoio da Polícia Militar/Proeis.

A fiscalização foi motivada por denúncias de irregularidades no cercamento de terrenos. Os fiscais do instituto fizeram interdições de obras e de um parcelamento clandestino em área de preservação permanente (atrás do campo de futebol).

Também foi desmontada uma estrutura que servia de abrigo para caçadores e feito encaminhamento para procedimento de demolição de cercamento em local público.



Os fiscais também averiguaram o andamento de projetos já licenciados pelo Imaar no Provetá, conforme explica o presidente do instituto, Maurício Lamego Pinho.

– O Imaar funciona como órgão fiscalizador e licenciador, sendo necessário o acompanhamento de obras para conferir se o projeto que está sendo realizado está de acordo com aquilo que foi pedido junto ao Imaar e autorizado pelo instituto – informou.

Para denunciar irregularidades ambientais, a população deve contatar o Disque Denúncia pelo telefone 0300 253 1177. O anonimato é garantido.