Acidente na altura de Mangaratiba por volta de quase 12h deste domingoDivulgação/Reprodução Rede Social
Capotagem de veículo na Rio-Santos com cinco vítimas
O acidente foi na altura do bairro Monsuaba, em Angra dos Reis
Imaar faz ação de ordenamento na Ilha Grande
Fiscais interditaram obras e loteamentos clandestinos no Provetá
Homem morre em acidente na Rio-Santos em Angra dos Reis
A colisão envolveu duas motos e um carro, na altura do bairro do Frade sentido São Paulo na madrugada de hoje. Outro acidente foi registrado na altura de Mangaratiba com cinco vítimas
Angra inaugura complexo de lazer Ayrton Senna e entrega novo espaço de convivência
Quadra poliesportiva coberta, área de lazer e equipamentos inclusivos marcam homenagem ao maior piloto da história, morto há 32 anos
Fé e tradição marcam o encerramento da Festa de São José Operário
Celebração reuniu comunidade ao longo de dez dias
Cinco traficantes presos e um adolescente apreendido na Operação Sentinela da Polícia Civil
Realizada em várias comunidades de Angra dos Reis. Além das prisões, uma pistola, carregador de fuzil, munições e drogas foram apreendidos na operação
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