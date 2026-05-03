Acidente na altura de Mangaratiba por volta de quase 12h deste domingo - Divulgação/Reprodução Rede Social

Acidente na altura de Mangaratiba por volta de quase 12h deste domingoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 03/05/2026 13:25 | Atualizado 03/05/2026 18:06

Costa Verde - Um homem morreu em um acidente na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro do Frade, sentido São Paulo, na madrugada de sábado para domingo, por volta de 01h. Segundo informações de equipes do socorro o acidente envolveu duas motos e um carro. A vítima fatal pilotava uma das motos não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. Outro acidente registrado na rodovia foi em Mangaratiba. Entre as vítimas uma criança de dois anos (foto ao lado)

Além dos Bombeiros, CCR e PRF também estavam no local do acidente. Não se sabe a dinâmica que resultou na colisão entre os veículos. Duas vítimas com ferimentos leves e moderados foram transferidas para o hospital pelos Bombeiros e uma terceira, um homem, aparentemente sem ferimentos recusou atendimento. A segunda moto envolvida, segundo testemunhas se evadiu do local do acidente. O trecho sentido São Paulo ficou parcialmente interditado, como era madrugada não houve necessidade de interromper totalmente a via, que teve o fluxo fluindo lentamente.

A Polícia Técnica foi acionada, o corpo encaminhado ao IML da cidade.

Acidente com cinco vítimas

Outro acidente, envolvendo dois carros de passeio, foi registrado por volta das 12h deste domingo(3), na altura da Praia do Saco em Mangaratiba. Cinco pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros. Entre as vítimas uma criança de dois anos.

O acidente próximo ao trevo de entrada à Praia do Saco, teve uma das vias, sentido Angra dos Reis, interditada, para o trabalho das equipes de socorro. No momento do acidente chovia na região. Neste momento o fluxo de veículos no local segue lento e monitorado pelas equipes da CCR. A chuva que cai desde às 6h da manhã, persiste na região da costa verde, porém com menos intensidade no início da tarde.

Atenção redobrada aos motoristas que trafegarem entre Rio/São Paulo, a pista está molhada e em alguns trechos com bolsões d`"água, devido ao volume de chuva no início desta manhã. O previsão do tempo segue chuvoso durante o dia, com declínio na temperatura por conta da frente fria que chegou no Estado do Rio.



