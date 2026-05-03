Motoristas enfrentam chuva nas cidades da costa verde - Divulgação/Reprodução Rede Social

Motoristas enfrentam chuva nas cidades da costa verdeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 03/05/2026 17:45 | Atualizado 03/05/2026 17:49

Costa Verde- Mais um acidente registrado neste domingo (3), na rodovia Rio-Santos em Angra dos Reis, na costa verde. Uma capotagem de veículo na altura do bairro Monsuaba, por volta das 14h30, deixou cinco feridos. Três jovens de 18 anos, o motorista de 34 anos e uma mulher de 43 anos que estava no carona. Entre as vítimas, três são da mesma família. Na hora do acidente chovia na região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por motoristas que passavam na hora do acidente e se assustaram com o veículo envolvido, que ficou de ponta a cabeça. Por sorte as vítimas, sendo três, tiveram ferimentos leves e duas precisaram ser transferidas. A mulher identificada como a mãe de um dos jovens e um dos rapazes foram conduzidos ao hospital da Japuíba, por necessitarem de atendimento médico.

Segundo informações das vítimas socorridas, os três jovens estavam indo para a base da Marinha do Brasil, na Ilha de Marambaia, em Mangaratiba. Dois estavam de carona com os pais de um dos jovens. O Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, não informou o estado de saúde das vítimas.

Está sendo registrado neste final de tarde intenso fluxo de veículos com congestionamento na altura de Mangaratiba, sentido capital. Atenção redobrada por conta do mau tempo.