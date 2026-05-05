Momento da prisão de Thiago - Divulgação/Polícia Civil

Momento da prisão de ThiagoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 05/05/2026 18:11

Costa Verde - Policiais civis da 166ª DP de Angra dos Reis, sob coordenação do delegado titular, Roberto Ramos, deflagram na manhã desta terça-feira (05), a Operação Estorno, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada no furto de valores de aposentados e pessoas idosas em caixas eletrônicos em diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro. Na costa verde um integrante da quadrilha foi preso na operação, Thiago Nery de Lima.

Apreensão durante a Operação Divulgação/Polícia Civil

O grupo atuava ainda na região metropolitana do Rio em Itaguaí, além de Niterói, baixada fluminense, sul fluminense, Regiões dos Lagos e Serrana. Segundo as investigações, os integrantes agiam sempre do mesmo modo com os criminosos abordando as vítimas dentro das agencias bancárias, oferecendo falsa ajuda durante a utilização do terminal eletrônico.



Segundo a polícia o bando aproveitava a vulnerabilidade das vítimas — em sua maioria idosos — passava a operar o equipamento, obtendo dados bancários e realizava, de forma fraudulenta, transferências, saques e até contratação de empréstimos, com posterior pulverização dos valores para contas de terceiros, conhecidos como “laranjas” ou “tripeiros”.



Somente em Angra dos Reis, três vítimas idosas já identificadas tiveram prejuízos que ultrapassam R$ 100 mil, sendo constatados casos de transferências sucessivas, saques indevidos e empréstimos bancários em curto espaço de tempo após a abordagem criminosa.



A Operação Estorno desta terça-feira cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereço de suspeitos. Ao todo, 2 veículos foram apreendidos: um avaliado em cerca de R$ 135 mil e um outro utilizado para cometer os crimes, além de vários celulares, cartões de banco. Thiago foi preso e está à disposição da Justiça. Outros dois estão sendo procurados pelos policiais da 166a DP.



Na ação de hoje, a 166ª DP contou com o apoio de policiais civis da 39ª DP (Pavuna) e da 64ª DP (São João de Meriti).



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