Momento da prisão de ThiagoDivulgação/Polícia Civil
Segundo a polícia o bando aproveitava a vulnerabilidade das vítimas — em sua maioria idosos — passava a operar o equipamento, obtendo dados bancários e realizava, de forma fraudulenta, transferências, saques e até contratação de empréstimos, com posterior pulverização dos valores para contas de terceiros, conhecidos como “laranjas” ou “tripeiros”.
Somente em Angra dos Reis, três vítimas idosas já identificadas tiveram prejuízos que ultrapassam R$ 100 mil, sendo constatados casos de transferências sucessivas, saques indevidos e empréstimos bancários em curto espaço de tempo após a abordagem criminosa.
A Operação Estorno desta terça-feira cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereço de suspeitos. Ao todo, 2 veículos foram apreendidos: um avaliado em cerca de R$ 135 mil e um outro utilizado para cometer os crimes, além de vários celulares, cartões de banco. Thiago foi preso e está à disposição da Justiça. Outros dois estão sendo procurados pelos policiais da 166a DP.
Na ação de hoje, a 166ª DP contou com o apoio de policiais civis da 39ª DP (Pavuna) e da 64ª DP (São João de Meriti).
Denuncie com segurança: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.
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