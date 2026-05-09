Angra dos Reis - A entrega da revitalização da Igreja da Ordem Terceira do Carmo marcou um momento histórico e emocionante. Na manhã deste sábado, 9 de maio, moradores, autoridades, membros da Irmandade Carmelita e fiéis participaram da cerimônia que celebrou a preservação de um dos mais importantes patrimônios históricos, culturais e religiosos do município.



Ordem Terceira do Carmo - autoridades política e religiosa discursam na reabertura do templo Divulgação/PMAR

Erguida no século XVII e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Igreja da Ordem Terceira do Carmo passou por uma ampla revitalização, com intervenções realizadas respeitando as características originais do imóvel. Entre os serviços executados estão a substituição completa do telhado e do forro da nave, melhorias no sistema de drenagem pluvial, revisão das instalações elétricas, pintura geral e implantação de banheiro acessível.Emocionada, a priora da Ordem Terceira do Carmo, Carolina Bulle Daher, destacou a perseverança da comunidade durante todo o processo de restauração.— Com paciência, nós tivemos e estamos hoje aqui com muita alegria para entregar essa igreja. Está linda. Graças a Deus, à Nossa Senhora do Carmo e aos nossos amigos. Muito obrigada por todo o carinho e dedicação e ao prefeito que, dia e noite, vinha acompanhar a obra — afirmou.O diretor espiritual da Ordem Terceira do Carmo, Frei Rômulo Davi, ressaltou a importância histórica e espiritual da igreja para a cidade e o estado do Rio de Janeiro.— Essa igreja faz parte do complexo histórico da cidade e é um verdadeiro cartão-postal de Angra. Aqui, milhares de pessoas viveram sua fé ao longo da história. Ver esse patrimônio restaurado é motivo de alegria e gratidão para toda a comunidade — declarou.O secretário de Obras e Habitação, Tiago Scatulino, destacou os desafios técnicos da revitalização e o empenho das equipes envolvidas na execução da obra.— Foi uma obra desafiadora e muito importante para a preservação do patrimônio histórico de Angra. Tudo foi feito com muito carinho e responsabilidade — ressaltou o secretário.Já a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, reforçou o compromisso da gestão municipal com a preservação da memória e da identidade cultural da cidade.— Cada patrimônio restaurado representa o fortalecimento da nossa história, da nossa cultura e da nossa fé — destacou.O prefeito Cláudio Ferreti afirmou que a revitalização do patrimônio histórico de Angra é uma missão de governo e destacou que outras importantes intervenções já estão em andamento no município.— Nós queremos revitalizar todo o patrimônio histórico da nossa cidade. Estamos trabalhando para preservar a nossa história, fortalecer a nossa cultura e cuidar daquilo que representa a identidade do povo angrense — afirmou o prefeito.A solenidade autoridades, como a primeira-dama e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, e a deputada estadual Célia Jordão, além de representantes religiosos, autoridades e integrantes da Ordem Terceira do Carmo, formada em Angra dos Reis por cerca de 200 irmãos consagrados.Após a cerimônia, o Bispo da Diocese de Itaguaí, Dom Paulo Celso, celebrou uma missa solene na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Um dos momentos mais marcantes da celebração aconteceu durante o Glória, quando as luzes da igreja foram acesas, simbolizando o renascimento do patrimônio histórico e religioso de Angra dos Reis.