Prefeito Ferreti (esquerda) inaugura nova estrutura para atendimento aos pacientes do CapsiDivulgação/PMAR

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Angra dos Reis - As crianças e adolescentes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) agora contam com um espaço mais adequado, acolhedor e estruturado para o acompanhamento em saúde mental em Angra dos Reis. A nova sede da unidade foi inaugurada nesta quinta-feira, 7 de maio, na Rua Juiz Orlando Caldelas, nº 179, ao lado do Hospital dos Olhos, oferecendo melhores condições de atendimento para pacientes de 3 a 17 anos.
Atendimento em Agra dos Reis - Divulgação/PMAR
Atendimento em Agra dos ReisDivulgação/PMAR


A nova unidade foi planejada para proporcionar mais conforto, acessibilidade e qualidade no acolhimento das famílias, em uma casa ampla, arejada e com áreas externas destinadas às atividades terapêuticas.

— Hoje é um dia muito importante para a Saúde de Angra. Estamos entregando uma nova unidade preparada para oferecer um atendimento mais humanizado, acolhedor e digno às crianças e adolescentes atendidos pelo CAPSi. É um espaço pensado para promover cuidado, desenvolvimento e qualidade de vida, permitindo que os usuários participem de atividades em um ambiente mais adequado, confortável e estruturado – disse Marcos Rocha, secretário de Saúde.

A nova sede tem espaços para jardinagem, horta e oficinas terapêuticas, como culinária e atividades artesanais, que contribuem para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos pacientes, fortalecendo o cuidado humanizado oferecido pela equipe.

— Agora contamos com uma unidade muito mais adequada e acolhedora para o atendimento das nossas crianças e adolescentes. O novo espaço foi pensado para proporcionar conforto, bem-estar e desenvolvimento – destacou a coordenadora do CAPSi, Raquel Ribeiro.

O CAPSi atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes. O acompanhamento é realizado de forma multiprofissional, com foco na reinserção social, fortalecimento dos vínculos familiares e promoção da autonomia dos usuários.

— Essa nova sede vai permitir que mais crianças e adolescentes tenham acesso ao atendimento do CAPSi, o que é muito importante para a saúde e o bem-estar de todos. A unidade me ajudou a sair de um momento muito difícil da minha vida, de um lugar que eu nem imaginava conseguir superar. Hoje, o CAPSi é minha principal rede de apoio – disse Théo Gabriel, de 16 anos e atendido há 1 ano no CAPSI.

A unidade funciona em sistema de portas abertas, sem necessidade de encaminhamento prévio para o primeiro atendimento. O acesso também pode ocorrer por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), com encaminhamento médico, facilitando o acolhimento da população e ampliando o acesso ao serviço especializado.

— Desde que comecei a ser atendido regularmente, percebi que os profissionais realmente se importam com cada paciente. Não é um cuidado voltado apenas para mim, mas para todos que passam pela unidade. Com esse acolhimento e acompanhamento, fui melhorando aos poucos, e o conforto e a segurança que encontro aqui me motivam a continuar o tratamento – finalizou Théo

A equipe do CAPSi é formada por psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro e profissionais voltados para oficinas e atividades terapêuticas. O trabalho é realizado de forma integrada, garantindo um acompanhamento contínuo e mais eficaz para cada paciente.

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Prefeito Ferreti (esquerda) inaugura nova estrutura para atendimento aos pacientes do Capsi
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