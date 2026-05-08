Exploração infantil é crime, denuncie - Divulgação/Reprodução Internet

Exploração infantil é crime, denuncieDivulgação/Reprodução Internet

Publicado 08/05/2026 10:43

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realiza ao longo deste mês uma ampla programação em alusão ao Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A iniciativa tem como marco o dia 18 de maio, instituído como o dia nacional de combate a esse tipo de violência, e busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção, da escuta qualificada e da denúncia. A programação inclui palestras educativas nas escolas, com linguagem acessível e orientação sobre sinais de violência, canais de denúncia e o papel da rede de proteção.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destacou a relevância da campanha para o fortalecimento da rede de proteção no município.



— O Maio Laranja é um momento fundamental para mobilizar toda a sociedade em torno da proteção das nossas crianças e adolescentes. Precisamos falar sobre o tema, orientar, acolher e, principalmente, incentivar a denúncia. A informação é uma das nossas maiores ferramentas na prevenção – afirmou.

Programação

As atividades acontecem no dia 13 de maio, na Escola Municipal João Gregório Galindo, no Areal, no período da manhã, e na Escola Municipal Venera, na Banqueta, à tarde; no dia 20 de maio, na Escola Municipal Frei Bernardo, no Parque Mambucaba, pela manhã, e na Escola Municipal Maria Theresa, também no Perequê, à tarde; e no dia 27 de maio, na Escola Municipal Francisco Pereira Rocha, no Morro da Cruz, pela manhã, e na Escola Municipal Amélia Lage, em Garatucaia, à tarde.

Além das ações nas unidades escolares, a campanha contará com três grandes mobilizações em espaços públicos, com panfletagem e orientação à população, no dia 18 de maio, no Parque Mambucaba, das 9h30 às 13h; no dia 21 de maio, na Praça do Porto, a partir das 10h; e no dia 28 de maio, na Vila do Abraão, das 9h30 às 15h.