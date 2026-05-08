Exploração infantil é crime, denuncieDivulgação/Reprodução Internet
— O Maio Laranja é um momento fundamental para mobilizar toda a sociedade em torno da proteção das nossas crianças e adolescentes. Precisamos falar sobre o tema, orientar, acolher e, principalmente, incentivar a denúncia. A informação é uma das nossas maiores ferramentas na prevenção – afirmou.
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