Mães e filhos se divertem em ações de lazer na Rua do ComércioDivulgação/PMAR
As empresas parceiras ofereceram serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial e glicose, suplementação, atividades físicas, oficinas de beleza, sorteios e pintura facial para as crianças. O público também contou com distribuição de algodão-doce, pipoca e doces, além de brinquedos e atrações infantis, como pula-pula, tamancobol e piscina de bolinhas.
O Movimenta Angra conta com o apoio do Sicomércio, CDL, Acear, Fecomércio, Sesc, Senac, Shopping Piratas, RJNET, Drogatur, Zona Sul e Sebrae. Empresas e instituições parceiras seguem participando das ações, oferecendo serviços e atividades voltadas à população.
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