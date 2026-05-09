Mães e filhos se divertem em ações de lazer na Rua do Comércio - Divulgação/PMAR

Mães e filhos se divertem em ações de lazer na Rua do ComércioDivulgação/PMAR

Publicado 09/05/2026 19:51 | Atualizado 09/05/2026 19:54

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou mais uma edição de sucesso do "Movimenta Angra" em comemoração ao Dia das Mães. A ação aconteceu nesta sexta e sábado, dias 8 e 9, nos bairros Frade, Jacuecanga, Parque Mambucaba e centro, reunindo famílias e oferecendo atrações gratuitas, além de fortalecer o comércio local.

O principal objetivo da iniciativa é estimular a economia do município, aquecendo as vendas e proporcionando momentos de lazer e entretenimento para moradores e visitantes. Durante o evento, diversas empresas parceiras participaram com serviços voltados para a população.

A programação também abriu espaço para que artesãos locais apresentassem seus trabalhos ao público. A artesã Carmem Lúcia destacou a importância de participar de uma edição especial voltada para o Dia das Mães.

— Participar de um evento como esse é deixar um pouco do nosso amor e carinho para todas as mães de Angra dos Reis. É mostrar o nosso trabalho, ao qual nos dedicamos tanto enquanto artesãos, levando esse carinho para os lares — destacou a artesã.



As empresas parceiras ofereceram serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial e glicose, suplementação, atividades físicas, oficinas de beleza, sorteios e pintura facial para as crianças. O público também contou com distribuição de algodão-doce, pipoca e doces, além de brinquedos e atrações infantis, como pula-pula, tamancobol e piscina de bolinhas.

— Pedimos aos comerciantes que investissem em um bom atendimento e em preços acessíveis para estimular o aumento das vendas no comércio físico e reduzir as compras online, que acabam impactando negativamente a economia do município. Quando o consumidor compra no comércio local, há geração de empregos, fortalecimento da economia e retorno de recursos que contribuem para investimentos em áreas essenciais, como educação e infraestrutura — destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes.



O Movimenta Angra conta com o apoio do Sicomércio, CDL, Acear, Fecomércio, Sesc, Senac, Shopping Piratas, RJNET, Drogatur, Zona Sul e Sebrae. Empresas e instituições parceiras seguem participando das ações, oferecendo serviços e atividades voltadas à população.

Comerciantes interessados em participar das próximas edições do Movimenta Angra podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (24) 3377-4507 ou pelo e-mail desenvolvimentoeconomico@angra.rj.gov.br.

