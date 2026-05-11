Momento da prisão dos suspeitos na Operação Estorno no Recreio - Divulgação/Polícia Civil

Momento da prisão dos suspeitos na Operação Estorno no RecreioDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/05/2026 16:09

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), com troca de dados de inteligência com policiais da 27a DP (Vicente de Carvalho), deflagraram nesta segunda-feira (11) , a segunda fase da Operação Estorno, ação voltada ao combate de associação criminosa especializada em furtos mediante fraude praticados contra aposentados e pessoas idosas em caixas eletrônicos em diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro.

Na operação um mandado de prisão, por furto, em aberto foi cumprido Divulgação/Polícia Civil





Durante a operação, de hoje, no Recreio dos Bandeirantes os policiais civis prenderam os irmãos IGOR Braian Tenório de Mello (25) e Jean Carlos Tenório de Mello, (32), localizados em apartamentos situados em área de classe média alta da região.



No imóvel onde estava Jean Carlos, os agentes também localizaram uma terceira suspeita Sérgio Lima Coutinho, (36), conhecido como China - contra ele havia mandado de prisão pendente pelo crime de furto, havendo ainda fortes indícios de sua participação na associação criminosa investigada pela 166ª DP.



Segundo as investigações, os irmãos presos integram grupo criminoso estruturado que atua em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro, sempre utilizando o mesmo modus operandi: abordagem de vítimas idosas em caixas eletrônicos sob o falso pretexto de auxílio bancário, oportunidade em que os criminosos obtinham acesso aos dados financeiros das vítimas e realizavam transferências, saques e empréstimos fraudulentos para contas vinculadas a terceiros.



A investigação teve início após ações criminosas praticadas em Angra dos Reis, onde a quadrilha causou prejuízo superior a R$ 100 mil a aposentados e idosos do município, um homem foi preso e a partir daí a Operação Estorno da delegacia de Angra tem alcançado outras regiões do Estado. Durante a operação, de hoje, no Recreio dos Bandeirantes os policiais civis prenderam os irmãos IGOR Braian Tenório de Mello (25) e Jean Carlos Tenório de Mello, (32), localizados em apartamentos situados em área de classe média alta da região.No imóvel onde estava Jean Carlos, os agentes também localizaram uma terceira suspeita Sérgio Lima Coutinho, (36), conhecido como China - contra ele havia mandado de prisão pendente pelo crime de furto, havendo ainda fortes indícios de sua participação na associação criminosa investigada pela 166ª DP.Segundo as investigações, os irmãos presos integram grupo criminoso estruturado que atua em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro, sempre utilizando o mesmo modus operandi: abordagem de vítimas idosas em caixas eletrônicos sob o falso pretexto de auxílio bancário, oportunidade em que os criminosos obtinham acesso aos dados financeiros das vítimas e realizavam transferências, saques e empréstimos fraudulentos para contas vinculadas a terceiros.A investigação teve início após ações criminosas praticadas em Angra dos Reis, onde a quadrilha causou prejuízo superior a R$ 100 mil a aposentados e idosos do município, um homem foi preso e a partir daí a Operação Estorno da delegacia de Angra tem alcançado outras regiões do Estado.

Os presos vão responder pelos crimes de Associação Criminosa e furto mediante fraude.