Angra dos Reis - O II Eco Swimming Angra promete marcar a história da natação em águas abertas no Brasil. O evento com data marcada, nos dias 23, 24 e 25 de julho, reunirá pela primeira vez, um verdadeiro time de referências da comunidade aquática nacional em um dos cenários mais paradisíacos do país: a Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Sustentabilidade ambiental une esses grandes nomes da natação Divulgação/PMAR

Mais do que um encontro esportivo, o Eco Swimming Angra se consolida como uma experiência de conexão, aprendizado e troca entre atletas, apaixonados pela modalidade e alguns dos nomes mais influentes da natação brasileira.Estão confirmados no evento Marina Pinho, anfitriã do Eco Swimming Angra, Gustavo Girotto, Thiago Vinhas, Flavio Toi, Beatriz Nantes, Débora Puzzi, Renato Simon, Guilherme Tucher, Kenisson, criador do perfil Minuto da Natação, Fabrício Vieira, referência nacional através do Circuito Mares, além de Alessandra Cima e Fabio, do Tudo de Natação.O evento esportivo reunirá grandes nomes, entre eles; Alessandra Cima, única brasileira a completar o Ocean Seven — considerado o maior desafio das águas abertas no mundo —, por exemplo, passa grande parte do tempo fora do Brasil, tornando sua participação algo ainda mais raro e significativo para a comunidade aquática nacional.O Eco Swimming Angra se transforma, assim, em uma oportunidade única para atletas amadores e experientes viverem dias de imersão total no universo das águas abertas, cercados de pessoas que ajudam diariamente a fortalecer, divulgar e transformar a natação no país.Quem participar do evento não encontrará apenas uma travessia em águas cristalinas. Encontrará acesso a experiências, troca de conhecimento, inspiração, networking, vivências esportivas, contato direto com grandes nomes da modalidade e a oportunidade de fazer parte de um encontro que valoriza o esporte, a natureza e a comunidade aquática brasileira.Além da travessia, a programação contará com momentos de interação entre convidados e participantes, palestras, experiências turísticas e atividades voltadas à integração entre esporte, turismo e sustentabilidade.A grande travessia acontecerá no terceiro dia do evento, na Ilha Grande. Os atletas sairão da Praia de Araçatiba com chegada na Lagoa Verde (monitorados pelos familiares que estarão no barco de apoio), em um dos pontos mais bonitos, preservados e visitados da ilha, conhecido por suas águas cristalinas e paisagens paradisíacas.Realizado em um dos cenários naturais mais admiráveis do Brasil, o Eco Swimming Angra já entrou para a história em sua primeira edição ao se tornar o primeiro evento de natação em águas abertas do país com selo carbono zero, reforçando seu compromisso ambiental e seu propósito de promover o esporte em harmonia com a natureza.A segunda edição reforça ainda mais esse posicionamento, consolidando Angra dos Reis como um dos grandes destinos nacionais da modalidade em águas abertas e entregando aos participantes uma experiência que vai muito além da competição, em um momento em que o público busca cada vez mais experiências esportivas conectadas à natureza, bem-estar e propósito.