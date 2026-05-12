Momento da prisão da dupla pelos policiais civis, próximo a praça da Paz - Divulgação/Polícia Civil

Momento da prisão da dupla pelos policiais civis, próximo a praça da PazDivulgação/Polícia Civil

Publicado 12/05/2026 15:53

Angra dos Reis - A Polícia Civil realizou uma operação no bairro Campo Belo, em Angra dos Reis, na noite dessa segunda-feira (11), após traficantes ligados à facção criminosa que atua no Estado com ramificações na costa verde, tentarem intimidar funcionários da Prefeitura e impedir a realização de um serviço público de cunho social na região da Praça da Paz.

Apreensão no Campo Belo Divulgação/Polícia Civil

De acordo com informações da polícia, servidores municipais estavam executando atividades funcionais no local quando passaram a ser hostilizados por integrantes do tráfico apenas por registrarem imagens da comunidade. A situação motivou a imediata mobilização da equipe policial para identificar os responsáveis pela tentativa de intimidação e obstrução do trabalho público.

Após diligências e levantamento de informações, agentes da 166ª DP localizaram uma boca de fumo funcionando na entrada de um beco próximo à Praça da Paz. Foi então montada uma operação tática, com equipes avançando simultaneamente por diferentes acessos da comunidade.

Durante a ação, os policiais prenderam em flagrante Raniely Sacarlett de Souza Barbado, (43) anos, e Rafael Barbosa da Silva Chrispim, (27) anos. Segundo a Polícia Civil, a dupla foi surpreendida recebendo dinheiro de um usuário no ponto de venda de drogas.

No local, os agentes apreenderam 120 pinos de cocaína, 62 pedras de crack e 43 trouxinhas de maconha, todo o material já preparado para comercialização. As investigações apontam que o ponto de tráfico é controlado pela facção Comando Vermelho.

Outro fator destacado pela polícia foi o funcionamento da boca de fumo ao lado de uma praça frequentada por crianças e famílias, o que, segundo os agentes, demonstra a afronta da organização criminosa à população local.

Os suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi registrado na 166ª DP, que vai intensificar as operações no Campo Belo com o objetivo de combater o tráfico de drogas e garantir que a população desfrute dos seus direitos e que serviços públicos possam ser realizados sem interferência criminosa.

A Polícia Civil reforçou ainda que não permitirá que traficantes intimidem agentes públicos ou impeçam ações voltadas ao atendimento da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0300-253-1177. O sigilo é garantido.