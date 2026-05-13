Comissão da Alerj vai até a Ilha Grande para discutir Taxa de Turismo Divulgação/Reprodução Rede Social
A expectativa do setor turístico e moradores do continente e Ilha Grande com a audiência, é que essas políticas para desenvolvimento do setor e de sustentabilidade sejam efetivadas.
Um grupo criado por moradores da ilha, que já reúne mais de 700 participantes, também vem se mobilizando contra a medida e organizando manifestações nas redes sociais e em reuniões comunitárias.
Setor turístico teme impactos econômicos
A proposta de criação da taxa de turismo começou a ser discutida no ano passado, quando a Prefeitura de Angra dos Reis encaminhou à Câmara Municipal um projeto prevendo a cobrança de visitantes tanto na parte continental quanto nas ilhas do município.
Desde então, empresários da rede hoteleira, comerciantes, barqueiros e representantes do setor turístico vêm demonstrando preocupação com possíveis impactos negativos no fluxo de visitantes, especialmente em períodos de baixa temporada.
A Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande afirma que o turismo é a principal atividade econômica da região e defende que qualquer medida de arrecadação seja acompanhada de melhorias efetivas em infraestrutura urbana, coleta de lixo, abastecimento de água e tratamento de esgoto.
Nos bastidores políticos, parlamentares da Alerj avaliam que o debate ganhou dimensão ainda maior diante das denúncias sobre problemas ambientais e estruturais enfrentados pela Ilha Grande, considerada um dos principais cartões-postais turísticos do país.
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