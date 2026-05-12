Equipe de Enfermagem do HMJ abre a semana de atividades com dedicação e alegria - Divulgação/PMAR

Equipe de Enfermagem do HMJ abre a semana de atividades com dedicação e alegriaDivulgação/PMAR

Publicado 12/05/2026 16:48

Angra dos Reis - A Semana da Enfermagem do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), em Angra dos Reis, teve início nesta segunda-feira (11) com uma programação dedicada à valorização dos profissionais da área e ao fortalecimento da assistência prestada à população.

As ações têm como objetivo promover atualização, reflexão e integração entre os trabalhadores da enfermagem, reforçando a importância da categoria dentro do ambiente hospitalar e na assistência à saúde da população.

A abertura do evento contou com uma palestra da superintendente de enfermagem do HMJ, Glenda Castro, que abordou o tema “Os Pilares Inseparáveis do Cuidado Seguro”. A atividade reuniu enfermeiros, técnicos e demais profissionais da unidade hospitalar, marcando o início de uma série de encontros voltados à qualificação e à troca de experiências.

Segundo Glenda Castro, a iniciativa busca reconhecer a importância da enfermagem no funcionamento da rede hospitalar e na promoção de um atendimento humanizado e seguro aos pacientes.

— Esta é uma semana dedicada à valorização e ao reconhecimento dos nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem, profissionais essenciais para garantir um cuidado seguro e humanizado aos pacientes. A enfermagem está presente em todas as etapas da assistência, desde o acolhimento até o acompanhamento dos atendimentos, além de atuar na organização dos processos, na gestão de conflitos e na construção de protocolos — destacou.

A programação da Semana da Enfermagem segue até a próxima sexta-feira (15), com palestras, debates e atividades voltadas para diferentes aspectos da atuação profissional, incluindo questões técnicas, éticas, políticas e de posicionamento profissional.



