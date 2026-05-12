Equipe de Enfermagem do HMJ abre a semana de atividades com dedicação e alegriaDivulgação/PMAR
Palestra sobre cuidado seguro abre Semana da Enfermagem do HMJ, em Angra
Programação segue até sexta-feira com atividades voltadas à valorização dos profissionais de enfermagem
Polícia Civil prende dupla por tráfico após criminosos tentarem impedir ação social da Prefeitura em Angra
A operação da 166ª DP foi no bairro Campo Belo e apreendeu cocaína, crack e maconha em ponto controlado por facção criminosa próximo à Praça da Paz
Policiais da 166ª DP prendem irmãos integrantes da quadrilha que rouba idosos em caixa eletrônico
No Recreio dos Bandeirantes, nesta segunda fase da Operação Estorno, que visa desarticular quadrilha que vem roubando idosos e aposentados em várias cidades do Estado. Em Angra o prejuízo chegou a mais de R$ 100 mil
II Eco Swimming Angra reúne grandes nomes da natação brasileira
Na Ilha Grande. O evento que acontecerá em julho já está com inscrições abertas e é considerado o primeiro evento em águas abertas do país com selo carbono zero, reforçando seu compromisso ambiental
Operação Choque de Ordem apreende veículos em Angra dos Reis
Ação da Secretaria de Segurança Pública abordou mais de 200 veículos em um dos acessos ao centro da cidade
Igreja da Ordem Terceira do Carmo é revitalizada e reabre as portas
Cerimônia reuniu autoridades, religiosos e a comunidade para celebrar a preservação de um dos mais importantes patrimônios históricos e religiosos de Angra dos Reis
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