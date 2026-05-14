Atrações da 23ª Edição do festival da Ilha Grande - Divulgação/Reprodução Rede Social

Atrações da 23ª Edição do festival da Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 14/05/2026 15:44 | Atualizado 14/05/2026 15:47

Ilha Grande - A 23º edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande já tem suas músicas finalistas. A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, publicou nessa terça-feira, 12, no Boletim Oficial, nº 2354, a lista com as canções classificadas para a final, que será realizada entre os dias 3 e 5 de julho, na Vila do Abraão. O evento recebeu 368 inscrições de diversas regiões do Brasil, reafirmando sua relevância no cenário cultural nacional.





O Tema Livre contabilizou 291 músicas inscritas, com 48 representantes angrenses. A categoria Tema Ecologia, teve 77 inscrições, com 24 artistas de Angra dos Reis. Ao todo, 15 composições serão finalistas no festival. Os participantes não classficados têm três dias a partir da publicação para o envio de recursos, exclusivamente através do e-mail festivaldemusica@angra.rj.gov.br.





Já os selecionados receberão um e-mail, e terão um prazo para confirmar a participação, Cada artista ou grupo selecionado receberá ajuda de custo no valor de R$ 2 mil para participação no festival.





No Tema Livre, as canções selecionadas são “A Valsa do Rei”, de Ademir Pedrosa Araújo, de Macapá (AP); “Cetim Grená”, de Antônio Carlos Mariano, do Rio de Janeiro (RJ); “Terra Rara”, de Bruno Honorato Ferraz, de Angra dos Reis; “Há Quem Me Ame”, de Elisa Freese Lima, de Porto Alegre (RS); “Mulher”, de Lorena Tomás Lima de Arruda, também de Angra dos Reis; “Pega a Visão”, de Luiz Manoel da Silva Guimarães, do Rio de Janeiro (RJ); “Olhar por Onde Ciranda”, de Luiz Otávio de Oliveira Lima, de Ilha Solteira (SP); “Questão de Fé”, de Lupércio Bezerra Neves, de Paulista (PE); “Canto de Alembrar”, de Rafael Cardoso, de Atibaia (SP); e “Bálsamo”, de Samuel Ribeiro, da Ilha Grande/Angra dos Reis.





Já na categoria Tema Ecologia – Nacional, os classificados foram “Verde Morte”, de Alberto Rodrigues, de Mangaratiba (RJ); “Estou de Volta”, de Jennifer Christine Carvalho de Moraes, de Juiz de Fora (MG); “A Ilha é Beira Mar”, de João Carlos Correia Santos, do Rio de Janeiro (RJ); “Ilha Paraíso Sol ou Chuva”, de Luciano Costa Soares, da Ilha Grande/Angra dos Reis; e “A Bela Ilha”, de Luiz Augusto Rodrigues, também de Angra dos Reis.





O público do festival poderá ver as apresentações no dia 4 de julho, acompanhadas pela banda Zangareio, novidade desta edição e responsável pela base musical. A seleção das composições foi realizada por uma banca especializada contratada pela organização do festival.





Realizado em um dos cenários naturais mais emblemáticos do Brasil, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial Natural, o festival também contará com grandes atrações nacionais. No dia 3 de julho, a banda Maneva sobe ao palco da Vila do Abraão. Já no dia 4, o público poderá prestigiar o show do consagrado Almir Sater.





Premiação

Melhor música - Tema LIVRE - Prêmio Maestro Galloway

1º lugar: R$ 7.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 5.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 3.000,00 + troféu



Melhor música - Tema ECOLOGIA - Prêmio Marcelo Russo

Vencedor único: R$ 7.000,00 + troféu



Melhor INTÉRPRETE

Vencedor único - R$ 7.000,00 + troféu