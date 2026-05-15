Audiência Pública com manifestação contra a taxa de turismo na Ilha GrandeDivulgação/ AMHIG
O debate foi organizado pela Comissão de Meio Ambiente da Alerj. O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, participou por videochamada e anunciou ingressar com uma medida liminar na Justiça para barrar a cobrança.
dificulta ainda mais a vida de quem já enfrenta tantos desafios diariamente. Nós vamos lutar contra essa taxa. Seja na justiça, no Tribunal de Contas e onde mais for necessário - reforçou o deputado estadual Marcelo Dino.
A principal mudança, segundo o executivo, será a unificação do valor da taxa turística. A partir de 1º de junho de 2026, os visitantes passarão a pagar uma taxa fixa de R$ 50,00, com validade de 30 dias, tanto para acesso ao continente quanto às ilhas de Angra dos Reis.
Outra alteração anunciada envolve os turistas que chegarem às ilhas de Angra embarcando em outras cidades. Quem comprovar permanência mínima de dois dias em meios de hospedagem legalizados do município pagará R$ 50,00. Sem a comprovação, a taxa será de R$ 100,00. De acordo com Rodrigo Gouvea, a iniciativa também busca incentivar a formalização do setor turístico.
Moradores e empresários protestam em audiência pública da Alerj sobre taxa de turismo na Ilha Grande
O debate aconteceu na noite de ontem (14), na Vila do Abraão em praça pública, sob fortes críticas de lideranças políticas e do setor hoteleiro que pretendem derrubar na justiça a cobrança autorizada pela prefeitura, a partir do dia 1º de junho
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Mudança no local da audiência pública da Alerj que vai discutir cobrança da taxa de turismo em Angra
O evento da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa que aconteceria na quadra poliesportiva da Vila do Abraão, será realizado em novo local. A prefeitura em resposta à Comissão informou que a quadra passará por serviços de reforma e pintura nesta quinta-feira para novos eventos da cidade. A Associação de Turismo da Ilha Grande afirmou que a audiência vai acontecer hoje
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O evento aberto ao público acontecerá nesta quinta-feira, na Vila do Abraão na Ilha Grande
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