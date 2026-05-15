Audiência Pública com manifestação contra a taxa de turismo na Ilha Grande - Divulgação/ AMHIG

Audiência Pública com manifestação contra a taxa de turismo na Ilha GrandeDivulgação/ AMHIG

Publicado 15/05/2026 11:48 | Atualizado 15/05/2026 12:05

Ilha Grande - Centenas de pessoas, entre moradores e empresários do setor turístico, participaram de uma audiência pública na praça central da Vila do Abraão, na Ilha Grande, na noite dessa quinta-feira (14), para protestar contra a nova taxa de turismo estabelecida pela Prefeitura de Angra dos Reis a partir do dia 1º de junho. O encontro, ocorreu ao ar livre em frente ao cruzeiro, após a gestão municipal não autorizar o evento na quadra poliesportiva da comunidade sob a justificativa de que o local precisava de pintura e manutenção.

Com camisas pintadas moradores e empresários do turismo diziam "Não a cobrança", "Salve a Ilha Grande" Divulgação/ AMHIG



O debate foi organizado pela Comissão de Meio Ambiente da Alerj. O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, participou por videochamada e anunciou ingressar com uma medida liminar na Justiça para barrar a cobrança.

- Essa taxa cria transtorno, prejudica o turismo, afeta quem gera emprego, impacta moradores e visitantes e

dificulta ainda mais a vida de quem já enfrenta tantos desafios diariamente. Nós vamos lutar contra essa taxa. Seja na justiça, no Tribunal de Contas e onde mais for necessário - reforçou o deputado estadual Marcelo Dino.

Entidades do setor hoteleiro também subiram o tom contra a medida, que prevê a cobrança por visitante para a entrada na ilha e continente. A taxa de turismo é vista pelos empresários como uma ameaça direta à economia da região. Por conta disso a Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande (AMHIG) vem se manifestando contra a cobrança desde o anúncio, no ano passado, pelo executivo que culminou com a aprovação do projeto de lei na Câmara de vereadores de Angra, e apresentou cálculos sobre o impacto financeiro da nova tarifa.

-Um casal com dois filhos gastará quase R$ 1.180 apenas com barco e taxa. Isso é incentivo ao turismo?- questionou a entidade durante o debate. Empresários também denunciaram que a prefeitura ignorou um estudo técnico próprio, que recomendava uma taxa de apenas R$ 2,70 direcionada exclusivamente a um fundo de preservação ambiental, optando por enviar o dinheiro arrecadado para o caixa geral do município.

-Ordenamento se faz com gestão, não com taxação - criticou Frederico, representante da AMHIG, prometendo manter a mobilização jurídica e política contra o projeto.

Sistema Digital do Turismo (SDT) e da Taxa de Turismo Sustentável (TTS)

A cobrança da taxa de turismo que começa valer a partir do dia 1º de junho, sofreu algumas adequações pela prefeitura. As alterações foram definidas durante a fase de testes do sistema e têm como objetivo simplificar a cobrança, ampliar a transparência e fortalecer o ordenamento turístico no município.



A principal mudança, segundo o executivo, será a unificação do valor da taxa turística. A partir de 1º de junho de 2026, os visitantes passarão a pagar uma taxa fixa de R$ 50,00, com validade de 30 dias, tanto para acesso ao continente quanto às ilhas de Angra dos Reis.

Segundo o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, a medida busca facilitar o entendimento do sistema pelos turistas e tornar a gestão mais eficiente.

— Proporcionalmente, esse valor representa R$ 1,66 por dia de permanência em Angra. Nosso objetivo é simplificar o sistema de cobrança, facilitar a compreensão dos visitantes e fortalecer o ordenamento turístico do município. Foi muito importante o alinhamento com os vereadores para a construção desta proposta, principalmente deixando igual o valor do continente e da Ilha Grande — destacou.



Outra alteração anunciada envolve os turistas que chegarem às ilhas de Angra embarcando em outras cidades. Quem comprovar permanência mínima de dois dias em meios de hospedagem legalizados do município pagará R$ 50,00. Sem a comprovação, a taxa será de R$ 100,00. De acordo com Rodrigo Gouvea, a iniciativa também busca incentivar a formalização do setor turístico.

— A iniciativa estimula a hospedagem regularizada, fortalece a economia local e valoriza os empreendimentos que atuam dentro das normas municipais — afirmou.

As regras para visitantes da modalidade day use em grupos também foram ajustadas. Turistas que embarcarem para as ilhas pela Estação Santa Luzia pagarão R$ 28,00 em caráter promocional entre 1º de junho de 2026 e 1º de junho de 2027.