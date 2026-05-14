Belas praias são atrativos naturais que encantam os visitantes - Divulgação/Reprodução Rede Social

Belas praias são atrativos naturais que encantam os visitantes Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 14/05/2026 16:31

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou mudanças nas regras do Viva Angra – Sistema Digital do Turismo (SDT) e da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), após reuniões e diálogo com representantes do trade turístico, vereadores e setores da sociedade civil. As alterações foram definidas durante a fase de testes do sistema e têm como objetivo simplificar a cobrança, ampliar a transparência e fortalecer o ordenamento turístico no município.

A principal mudança será a unificação do valor da taxa turística. A partir de 1º de junho de 2026, os visitantes passarão a pagar uma taxa fixa de R$ 50,00, com validade de 30 dias, tanto para acesso ao continente quanto às ilhas de Angra dos Reis.

Segundo o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, a medida busca facilitar o entendimento do sistema pelos turistas e tornar a gestão mais eficiente.

— Proporcionalmente, esse valor representa R$ 1,66 por dia de permanência em Angra. Nosso objetivo é simplificar o sistema de cobrança, facilitar a compreensão dos visitantes e fortalecer o ordenamento turístico do município. Foi muito importante o alinhamento com os vereadores para a construção desta proposta, principalmente deixando igual o valor do continente e da Ilha Grande — destacou.

Outra alteração anunciada envolve os turistas que chegarem às ilhas de Angra embarcando em outras cidades. Quem comprovar permanência mínima de dois dias em meios de hospedagem legalizados do município pagará R$ 50,00. Sem a comprovação, a taxa será de R$ 100,00. De acordo com Rodrigo Gouvea, a iniciativa também busca incentivar a formalização do setor turístico.

— A iniciativa estimula a hospedagem regularizada, fortalece a economia local e valoriza os empreendimentos que atuam dentro das normas municipais — afirmou.

As regras para visitantes da modalidade day use em grupos também foram ajustadas. Turistas que embarcarem para as ilhas pela Estação Santa Luzia pagarão R$ 28,00 em caráter promocional entre 1º de junho de 2026 e 1º de junho de 2027.

— Visando a implantação gradual do sistema, durante o primeiro ano, aqueles que vierem aproveitar as belezas da nossa cidade na atividade day use em grupos, embarcando por Angra, terão um desconto de R$ 50,00 para R$ 28,00 — explicou o presidente da TurisAngra.

Já os visitantes de day use em grupos que embarcarem em outros municípios e apresentarem reserva em restaurante legalizado de Angra dos Reis pagarão R$ 50,00 referentes à TTS durante o mesmo período promocional. Outro destaque do sistema será a criação de um painel de transparência da TTS, que disponibilizará informações públicas sobre o turismo na cidade. O painel permitirá acompanhar dados sobre quantidade de visitantes, indicadores do setor e arrecadação da taxa.

— O Viva Angra contará com um painel de transparência da TTS com informações públicas e atualizações sobre o turismo na cidade. A iniciativa fortalece o acesso à informação e contribui para um turismo mais organizado, planejado e sustentável para moradores, visitantes e toda a cidade — reforçou Rodrigo Gouvea.

As isenções já previstas permanecem mantidas para moradores de Angra dos Reis e parentes de até segundo grau, prestadores de serviço cadastrados, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência. O cadastramento segue disponível no site Viva Angra⁠.

Segundo a Prefeitura, mais de 12 mil moradores já emitiram a carteirinha digital do Viva Angra, que garante maior agilidade nos pontos de controle e validação automática durante os embarques. Na Ilha Grande, o sistema também registra alta adesão. Mais de 4.650 moradores da Vila do Abraão já realizaram o cadastramento até esta quarta-feira, 13 de maio. Para o secretário da Ilha Grande, Marc Olichon, o sistema será importante para preservar o equilíbrio ambiental da região.

— O Sistema Digital de Turismo será fundamental para a preservação da Ilha Grande. Hoje, estimamos uma população de 6.172 moradores na ilha, mas, na alta temporada, chegamos a receber mais de 17 mil visitantes. Isso significa que, em determinados períodos, ultrapassamos a marca de 23 mil pessoas circulando na Ilha Grande. Além de auxiliar no planejamento e na oferta dos serviços públicos, ter mais controle sobre o fluxo de visitantes e uma gestão turística mais organizada é garantir a preservação desse patrimônio natural para as futuras gerações — destacou.