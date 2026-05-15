A chegada do menino imperador no cais de Santa Luzia marca o início da tradicional Festa do Divino - Divulgação/PMAR

A chegada do menino imperador no cais de Santa Luzia marca o início da tradicional Festa do DivinoDivulgação/PMAR

Publicado 15/05/2026 12:20 | Atualizado 15/05/2026 12:21

Angra dos Reis - A tradicional Festa do Divino, uma das manifestações de fé e cultura mais importantes de Angra dos Reis, começa nesta sexta-feira (15), com programação religiosa. O Solene Novenário do Divino Espírito Santo abre a Festa do Divino 2026 e segue até o sábado, 23 de maio, com missas sempre às 19h, presididas por sacerdotes convidados. O ponto alto da celebração será o Domingo de Pentecostes, no dia 24 de maio.

As atividades começam às 12h, com missa na Igreja Matriz da Imaculada Conceição. Às 18h, acontece a saída das bandeiras do Divino Espírito Santo da sede da Prefeitura em procissão até a Igreja Matriz, onde às 18h30 será realizada a Coroa do Divino, uma devoção católica composta por sete mistérios, cada um invocando um dos sete dons do Espírito Santo (sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus). Às 19h, será celebrada a Missa Solene de abertura da novena, presidida pelo padre José Eduardo, do Parque Mambucaba.

Neste ano, os festeiros do Divino são o prefeito de Angra, Cláudio Ferreti, e a primeira-dama do município, Beth Brito, que representam o compromisso da gestão municipal com a preservação das tradições culturais e religiosas da cidade.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância da celebração para o município.

— A Festa do Divino é uma das tradições mais fortes e emocionantes da nossa cultura popular. Ela representa a fé, a devoção e a identidade do povo angrense, mantendo viva uma celebração que atravessa gerações e faz parte da história da nossa cidade. É um momento de encontro, de valorização das nossas raízes e de fortalecimento das tradições que tornam Angra dos Reis tão rica culturalmente – comentou Marlene.