A chegada do menino imperador no cais de Santa Luzia marca o início da tradicional Festa do DivinoDivulgação/PMAR
Festa do Divino 2026 abre programação religiosa nesta sexta-feira
Solene novenário começa com procissão das bandeiras, coroa do Divino e missa na Igreja Matriz
Moradores e empresários protestam em audiência pública da Alerj sobre taxa de turismo na Ilha Grande
O debate aconteceu na noite de ontem (14), na Vila do Abraão em praça pública, sob fortes críticas de lideranças políticas e do setor hoteleiro que pretendem derrubar na justiça a cobrança autorizada pela prefeitura, a partir do dia 1º de junho
Prefeitura de Angra aperfeiçoa regras do Viva Angra e unifica taxa turística em R$ 50
Novo modelo da TTS começa a valer em 1º de junho de 2026, com validade de 30 dias para turistas no continente e nas ilhas
Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande anuncia finalistas da 23ª edição
Entre 3 e 5 de julho, evento agita a Vila do Abraão, com destaque para os artistas de Angra dos Reis
Fórum Regional de Turismo debate ações de fortalecimento do setor
O encontro em Angra dos Reis discutiu temas como; tecnologia, integração regional e estratégias para os municípios da Costa Verde
Mudança no local da audiência pública da Alerj que vai discutir cobrança da taxa de turismo em Angra
O evento da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa que aconteceria na quadra poliesportiva da Vila do Abraão, será realizado em novo local. A prefeitura em resposta à Comissão informou que a quadra passará por serviços de reforma e pintura nesta quinta-feira para novos eventos da cidade. A Associação de Turismo da Ilha Grande afirmou que a audiência vai acontecer hoje
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.